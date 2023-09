Bizim çocuklarımız taş onların çocukları kurşun atıyor

Her gün 15-25 km kadar yürüyüş yapıyorduk ve öğlenleri rehberlerimizin köylerden satın aldığı yerel yiyeceklerle (ekmek, humus, sebze, hurma vb.) piknik yapıp dinlenirken yemeklerimizi yiyorduk. Akşam Filistinli ailelerin evinde ağırlandık, genellikle aile başına 2-4 kişi olacak şekilde konaklıyorduk. Filistinli müslüman ailelerle birlikte kaldık. Bize büyük bir saygıyla muamele ettiler, hazırladıkları yemekler harikaydı; konukseverlikleri inanılmazdı. Bu insanlar, kendileri zor bir hayat yaşıyor olmalarına rağmen (bu açıkça fark ediliyordu) bizlere çok cömert davrandılar, ellerindeki her şeyi sunmak istediler. Akşamları yaptığımız sohbetlerden birinde ev sahiplerinden biri bize Tel Aviv’deki işine gitmek için her gün dört saat yolculuk yapması gerektiğini söyledi: İsrail kontrol noktasına arabayla bir saatte gidiyordu. İsrail’de farklı plakalı Filistin arabalarına izin verilmediğinden, oradan otobüse binerek Tel Aviv’e gitmek zorunda kalıyordu. (İsrail arabalarına (sarı plakalı) Filistin’de izin veriliyor) Aynı karmaşık yolculuğu akşam evine dönerken yine yapmak zorunda kalıyordu. Her gün dört saat aktarmalı yolculuk yapmasının yanısıra, sık sık İsrail askerlerinin kötü muamelesine maruz kaldığını ise sıradan bir durum gibi anlatıyordu. Eriha yakınlarında hep birlikte bir bedevi çadırında uyuduk, ama ben (çocukluğunda uzun süre izcilik yapmış biri olarak)