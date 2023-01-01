Objektiften dünyaya bakmak

Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Award 2023 sergisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’ndeki Beş Kubbe Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide bu yıl dokuzuncusu yapılan ve farklı dallarda yaklaşık 21 binden fazla fotoğrafın katıldığı yarışmada ödül olan 165 fotoğraf yer alıyor. İstanbul Photo Awards, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen uluslararası bir fotoğraf yarışması ve herkese açık. İlki 2014 yılında yapılan yarışmanın yapıldığı platforma 16 bin fotoğrafçı kayıtlı. Yarışmanın amacı ise uluslararası arenadaki profesyonel fotoğrafçıları desteklemek. Serginin açılışında bir konuşma yapan AA Genel Müdürü Serdar Karagöz bu önemli yarışma için şunları söyledi: “Yarışmamız 9. yılında 16 bin fotoğrafçının kayıt olduğu global bir platform ve uluslararası arenada en prestijli haber fotoğrafçılığı yarışmalarından birisi oldu. Dünyanın dört bir tarafından haber fotoğrafçıları çekmiş oldukları fotoğraflarla haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmamıza katılıyorlar.”





Birinci seçilen fotoğraf ve dram

29 Eylüle kadar gezilecek sergi sanatseverleri İstanbul’un merkezinden alıp dünyanın dört bir yanındaki günümüz insanını sevinçli, üzüntülü, coşkulu hikayelerine tanık ediyor. Geçtiğimiz yılın küresel olayları dünyanın farklı yerlerindeki fotoğrafçıların objektifinde unutulmaz birer hikayeye dönüşmüş.

Sergide yer alan fotoğraflar içinde geçen yılın en çarpıcı olan olayı hiç şüphesiz Ukrayna’nın işgali. Jüri de bu yıl Sergey Kozlov’un EPA için çektiği Ukrayna-Rusya Savaşı başlıklı fotoğrafını Yılın Fotoğrafı ödülüne layık görerek bu önemli trajedinin altını bir kez daha çiziyor. Kozlov’un çektiği karede Rusların işgalinden bir gün sonra 25 Şubat 2022’de Ukrayna ordusunun Kharkiv kenti yakınlarında yanmış bir askerin cansız bedeni dikkat çekiyor. Dereceye giren diğer fotoğraflar ise 2022 yılında bizi küçük bir dünya turuna çıkarıyor. Ukrayna işgalinin ardından savaştan kaçan insanlar, öldürülen sivillerin ardından kendimizi geçtiğimiz yılın sonunda Katar’da yapılan Dünya olimpiyatların finalinde buluyoruz. Ürdün ve ABD’den farklı iki fotoğraf serisi ise bize dünyanın en önemli sorunu susuzluk ve gıda kıtlığını bir kez daha hatırlatıyor. Yine Güney Asya’da okyanuslardaki kirlenmenin ve ısınmanın balıkçılıkla geçinen bölge halkına nasıl yansıdığı fotoğraflarla anlatılmış.





İyi ki doğdun Wanda

2022 dünyasından neşeli bir fotoğraf da karşılıyor bizi: Polonya’da 111. yaşını kutlayan ve dünyanın en çok görmüş geçirmişlerinden Wanda Szajowska için düzenlenen doğum günü partisi var. Müslüman kadınların farklı ülkelerde yaşadıkları sorunlar da yine farklı fotoğrafçıların kareleriyle bir kez daha dile getirilmiş. Afganistan’da Taliban yönetimiyle birlikte spor müsabakalarına katılamayan kadınların hikayesi kadar etkili olan bir başka hikaye de İran’da saçlarını kazıtarak başörtü takılması için yapılan baskıya direnen bir kadının görüntüleriyle öne çıkıyor. Ben ise en çok Nijerya’da cinsel istismara uğrayan ve bu cinsel sömürüden kurtularak hayatlarını yeniden imar etmeye çalışan çocukların silik fotoğraflarına odaklandım ve bu fotoğrafları oldukça etkili buldum. Afrika’da “Siyah ama beyaz” adlı bir çalışma ise albinizm meselenin bu bölgede nasıl bir sorun olduğunun altını çizen ve “renk” sorununa dikkat çeken bir başka çalışma.





Farklı dallarda düzenleniyor

2023 yılında Tekil Haber, Tekil Spor, Seri Haber, Seri Spor, Tekil Doğa ve Çevre, Tekil Günlük Yaşam, Seri Günlük Yaşam, Tekil ve Seri Portre dallarında düzenlenmiş. Yarışmaya başvuru yapmak isteyenler ve fotoğrafları ayrıntılı olarak görmek isteyenler istanbulphotoawards.com adresini ziyaret edebilir.



