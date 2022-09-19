Bu festival Halk Müziği’nin

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 4-6 Ekim tarihlerinde Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festivalde Türk sanatçıların yanı sıra İspanya’dan Buika ve İran’dan Alireza Ghorbani konuk olacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre, ücretsiz üniversite konserleri, İrfani Türküler konseri, Aşıklar konseri, geleneksel enstrümanlar ile geri dönüşümden yapılan enstrümanlar sergileri gibi birçok etkinlik de yapılacak.