​Büşra Kayıkçı’dan albüm

İstanbullu multidisipliner sanatçı Büşra Kayıkçı’nın yeni eseri “Bring The Light” 30 Nisan’da Deutsche Grammophon etiketiyle dijital platformlarda yayımlandı. Çocukluk yıllarından itibaren piyano, bale ve resim gibi çeşitli sanat dallarıyla tanışan Kayıkçı, üniversite yıllarına kadar klasik ve çağdaş sanatçıların eserlerini çalıştı. 2007’de mimarlık fakültesine giren sanatçı iç mimar oldu. Tasarım dünyasından aldığı ilham ve teknikle minimalist piyano kompozisyonları üzerine çalışmaya başladı.

İlk single’ı “Doğum”u ve ilk albümü “Eskizler”i 2019 Kasım ayında yayımladı. İkinci single’ı “Tuna”yı Macaristan’da Klavin’in özel piyano tasarımlarından biri olan “una corda” ile kaydetti. Karantina döneminde “Kuledibi No.1” ve “Shadows” isimli iki parça daha yayımlayan sanatçı, genç caz yarışması finalistlerinden biri olarak 27. İstanbul Caz Festivali’nde sahne aldı. “Doğum” isimli eseri New York Tiyatrosu’nda modern bir dans gösterisinde çalındı ve The New York Times’ta Gia Kourlas tarafından bahsedildi.

HER MELODİ IŞIK OLDU

Büşra Kayıkçı, “Bring The Light” hakkında şunları söyledi: “Bu parçayı geçen yıl pandeminin başlarında her şey çok belirsiz ve sisliyken bestelemeye başlamıştım. Besteyi tamamlayana dek uzun süre geçti ve gelecekle ilgili belirsizliğin melankolisi esere yansıdı. Ancak pek çok farklı karantina boyunca sessizliğin ve yalnızlığın bana aslında yeni melodiler getirdiğini keşfettim. Çok daha üretken oldum çünkü içgörü ve açıklığı deneyimleme şansı bulmuştum. Sonuç olarak eser kendi içinde bir umut ışığı yansıtıyor. Yalnızca şarkıyı tamamlamam değil, ona “Bring The Light” ismini veren de bu umut ışığının kendisi. Benim için müzik yapmak hep karanlığa ışık getirmenin bir yolu oldu ve olmaya devam ediyor.”

REKLAM

“Bring The Light”ı dijital platformlar üzerinden ulaşabilirsiniz: https://UMGTurkey.lnk.to/busra...