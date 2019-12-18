Hayat Camide oturak olmaz
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Camide oturak olmaz

Diyanet, camilerde sürekli eleştiri konusu olan ve “kilise benzetmesi” yapılan oturakları kaldırıyor. Müftülüklere gönderilen yazıda sıralar halindeki oturakların cami dokusunu bozduğuna dikkat çekildi. Ayakta namaz kılamayanlar diz çökerek, bağdaş kurarak, ayaklarını yana veya kıbleye doğru uzatarak kılabilecek. Zorunlu hallerde katlanabilir tabureler kullanılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığınca, cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınması konusuna ilişkin yayınlanan genelgede, cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için oluşturulan sabit oturakların bulunduğu müstakil mekanların kaldırılacağı bildirildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzalı, il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelge kapsamında, dini açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça namaz kılmak amacıyla camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının, cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığı, hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunanların zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmalarının uygun olduğu konusunda vatandaşlar bilgilendirilecek.

GÜCÜ YETMEYEN OTURARAK KILABİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca, tabure ve sandalye üzerinde ima ile namaz kılınması hususu tekrar değerlendirilerek, yeni kararlar alındı. Buna göre, namazı normal şekliyle ayakta kılmaya gücü yetmeyen kişiler, namazı oturarak, kendi durumlarına göre diz çökerek, bağdaş kurarak, ayaklarını yana veya kıbleye doğru uzatarak kılabilecek. Ayakta durabilen ve yere oturabildiği halde secde edemeyenler, namaza ayakta başlayıp rükudan sonra yere oturarak secdeleri ima ile yapabilecek.

MAZERETLERİN VİCDANEN RAHATLATMASI GEREKİYOR

  • Ayakta durabildiği halde oturduktan sonra ayağa kalkamayanlar, namaza ayakta başlayıp secdeden sonra namazı oturarak tamamlayabilecek. Ayakta durmaya ve rüku yapmaya gücü yettiği halde yere oturamayanlar, namaza ayakta başlayıp rükudan sonra secdeyi tabure ve benzeri bir şey üzerine oturarak ima ile eda edebilecek. Ayakta durmaya gücü yetmeyen ve yere de oturamayan kişiler ise tabure, sandalye ve benzeri bir şey üzerine oturarak rüku ve secdeleri ima ile yerine getirebilecek. Namazını tabure, sandalye ve benzeri şeyler üzerinde kılanların ileri sürdüğü mazeretlerin, kendisini vicdanen rahatlatacak boyutta olması ve namazı asli şekline uygun olarak kılmaya engel olmayacak hafif bedensel rahatsızlıkların, bu konuda meşru mazeret olarak görülmemesi gerekecek.

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