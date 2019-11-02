466 yıllık cami ibadete açıldı

TBMM Başkanı Şentop, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde restorasyonu yapılan caminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tekirdağ’ın Türkiye’de hızla gelişen şehirlerinden biri olduğunu söyledi.
HEM CAMİ HEM MEDRESE
- Rüstem Paşa Camisi’nin de Tekirdağ’ın şehir estetiğine değer kazandıran en büyük eser olduğunu ifade eden Şentop, Rüstem Paşa Camii’nin 466 yıl öncesinin ihtişamını yansıtacak şekilde inşa edildiğini aktardı. Şentop, şu değerlendirmede bulundu: “Üstelik sadece bir cami olarak da yapılmamış, bir medrese, kütüphane, hamam, kervansaray ve ibadethanelerden oluşan bir külliye olarak inşa edilmiştir. Aradan geçen yıllarda ecdadımızın mirasına sahip çıkma kudretimizi kaybedince, külliyenin tamamı günümüze ulaşamadı. Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran cami, medrese ve bedesteni mimari dokusuna uygun şekilde restore ettirdik. Bu yaptığımız açılışla ecdat mirasına sahip çıktığımızı gösterdik, ecdadımızın ruhunu muazzez kıldık” İl Müftüsü İsmail İpek’in duasının ardından caminin ibadete açılışı gerçekleştirildi.