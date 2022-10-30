Çay içilir bazen yenilir de

İlk olarak Çin topraklarında keşfedildiği düşünülen ve bütün dünyaya buradan yayılan çayın namı her ne kadar İngilizlerle anılır olsa da, en çok sevildiği ve içildiği ülke bizim ülkemiz. Efsaneye göre Milattan Önce üç binlerde bir tesadüf eseri bulunan çay, öncelikle şifa maksadıyla kullanılmış. Aradan yüzyıllar geçtikten sonra Çin’e giden Japon ziyaretçilerin çayla tanışması, onu bütün Uzak Doğu’da bilinir ve sevilir hale getirmiş. Ülkemize gelmesi oldukça uzun sürse de, kimi kaynaklara göre çay içen ilk Türk, Ahmet Yesevi’dir. 1871’de adı çay ile anılır olmuş Mehmet İzzet Efendi’nin kaleme aldığı “Çay Risalesi”ni de anmadan geçmek olmaz. Bu, bu topraklarda çay ile ilgili yazılmış ilk eserdir. Daha sonra 1893’te Ali Nazıma “Çay”, 1912’de Mehmet Arif “Çay Hakkında Malumat” adlı çalışmalar yaptı, kitaplar yayınladılar. 1894’te Abdulhamid Han’ın emriyle Bursa’da ekilmiş, fakat iklimi uygun olmadığı için verim alınamamış olsa da 1917’ye kadar çay yetiştirmekle ilgili araştırmalar sürdü ve 1920’li yıllarda, bugün çayıyla meşhur olan Rize’de yetiştirilmeye başlandı. O gün bugündür çayı en güzel biz demler, en güzel biz içeriz. Artık sıcağı soğuğu, limonlusu, Yaseminlisi onlarca çay çeşidimiz var. Çayla sadece içecek de yapmıyoruz. Maharetli Anadolu kadını onu artık keklerde, kurabiyelerde de kullanıyor. Ben de bugün, bu tariflere ek, çaylı yeni lezzetler eklemek istedim. Şimdiden “Ellerinize sağlık” diyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

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Çaylı kek

MALZEMELER:

*1/2 su bardağı süt l4 tek kişilik çay poşeti l1/2 su bardağı tuzsuz tereyağı *2 yemek kaşığı bal l3 kahve fincanı şeker l2 yumurta l1, 5 su bardağı un *Bir fiske tuz l1 çay kaşığı kabartma tozu l1 limon kabuğu rendesi

ŞURUP

*3 yemek kaşığı şeker *1 yemek kaşığı bal *1 çay bardağı sıcak su *3 yemek kaşığı limon suyu





YAPILIŞI:

Bir tencerede sütü ısıtıp sıcak sütle iki poşet çayı demleyelim. Bir kek kalıbını yağlayıp unlayarak hazırlayalım. Bal, şeker ve tereyağını mikser ile iyice çırparak krem kıvamına getirelim. Yumurtaları teker teker kıralım ve her yumurta kırışımızda tekrar iyice çırpalım. Unu eleyelim, kabartma tozu, limon kabuğu rendesi ve tuzu iyice karıştıralım ve yavaş yavaş tereyağlı karışıma ilave edelim. Kalan iki poşet çayı toz olarak karışıma ekleyelim. Sütle demlenmiş çayı ilave ederek karıştıralım ve kek kalıbına dolduralım. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirelim. Pişen keki soğuması için bırakalım. Bal, şeker ve suyu karıştıralım ve kaynatalım. Kaynayan şuruba limon suyunu ilave edip hafifçe kıvam alana kadar kaynatmaya devam edelim. Kalıbından çıkardığımız kekin üzerine kürdanla delikler açıp şurubu üzerinde gezdirelim. 20 dakika dinlendirdikten sonra servise hazırdır. Afiyet olsun.

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Çaylı puding

MALZEMELER:

*3 su bardağı demlenmiş siyah çay *25 gram jelatin *1,5 su bardağı şeker *1,5 su bardağı süt *1 kase vişne reçeli

YAPILIŞI:

Çay, jelatin, şeker ve sütü bir tencerede karıştıralım. Kısık ateşte karıştırarak kaynatalım. Minik kek kalıplarını ıslatalım. Yoğunlaşan çaylı pudingi minik kek kalıplarına bölüştürüp oda ısısında soğutalım ve buzdolabında kıvam alana kadar bekletelim. Kalıpları ters çevirerek pudingimizi tabaklara alalım. Üzerine vişne reçeli ilave ederek süsleyelim. Afiyet olsun.