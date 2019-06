Cazın ödüllü elleri İstanbul’da

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali Parklarda Caz konserleriyle başladı. “Caza dokunan eller” sloganıyla 18 Temmuz’a kadar sürecek festival cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını heyecanla izleyeceğiz.

Festival bu yıl 27 mekanda 300’den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak ve 50 konsere ev sahipliği yapacak. Festivalde bu yıl caz müziğin bol ödüllü yıldızları öne çıkıyor. Grammy ödüllü şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Joss Stone, saksofoncu, besteci, yapımcı ve grup lideri kimlikleriyle çağdaş cazın efsane isimlerinden Kamasi Washington, 35 yıl sonra aynı kadroyla yeniden bir araya gelen 1980 ve 90’ların kült grubu Mozaik bunlardan sadece birkaçı. Festivalin hiç kuşkusuz merakla beklenen ismi Kamasi Washington 10 Temmuz Çarşamba 21.30’DA Volkswagen Arena’da, Joss Stone 11 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.00’de yine Volkswagen Arena’da, Mozaik ise 17 Temmuz Çarşamba günü 19.00’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

BOĞAZ’A KARŞI TATLI KONSERLER

2016’da kendi çabalarıyla yayımladığı, bestelerinden yapımcılığına kadar her şeyi kendi üstlendiği albümü In My Room ile iki Grammy kazanan, cazın en genç ve yetenekli isimlerinden bir tanesi Jacob Collier ise 18 Temmuz Perşembe günü 21.00, Uniq Açık Hava Sahnesi’nde olacak.

Festival programının gözdesi Boğaz’a nazır konserler serisi de devam ediyor. Efsanevi yapımcı Quincy Jones tarafından 2006’da Montreux Caz Festivali’nde keşfedilen caz piyanisti ve besteci Alfredo Rodríguez., Afro-Kübalı perküsyon ve vokal stilini Havana sokaklarının ruhuyla harmanlayarak geliştiren ve ustalık kazanan Pedrito Martinez ile bu özel konserde aynı sahnede bir arada olacak. Konser 8 Temmuz Pazartesi 21.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı’nda. Festival klasiği olan onur ödülleri de 2 Temmuz akşamı Hasan Hürsever ve Ömer Göksel’e takdim edilecek.

Azerbaycan’dan yeni esintiler



Festivalin farklı coğrafyalarından konukları arasında bu yıl Azeri cazcı Elchin Shirinov da var. Azerbaycan folk müziğini cazla harmanlayarak modern bir dil yakalayan piyanist ve besteci Elchin Shirinov, Grammy ödüllü basçı Panagiotis Andreou ve yenilikçi melodilerin kâşifi davulcu Engin Günaydın’in performansı unutulmaz bir caz gecesi için en iyi seçeneklerden bir tanesi olacak. Konser 7 Temmuz Pazar akşamı 20.45’te Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta gerçekleşecek.