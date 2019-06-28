Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Parklarda caz zamanı
KÜLTÜR SANAT

Parklarda caz zamanı

27 farklı mekânda, 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı 50’nin üzerinde konserde ağırlayacak 26. İstanbul Caz Festivali bu hafta sonu Parklarda Caz etkinlikleriyle yarın başlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
26. İstanbul Caz Festivali
26. İstanbul Caz Festivali

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da iki güne yayılacak ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Parklarda Caz’ın ilki 29 Haziran Cumartesi günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde saat 18.00’da başlayacak.

GENÇLER SAHNEDE

Sırasıyla Genç Caz kazananları arasında yer alan Minus Two, Standart Mafyası ve Blue Monk’un konserlerinin ardından sahne hepsi Barselonalı kadın müzisyenlerin hayat verdiği Balkan Paradise Orchestra’nın olacak. Çoğunlukla enstrüman müziğine odaklanan eğlenceli performanslarında vokallere ve elektronik unsurlara da yer veren Balkan Paradise Orchestra, bu sayede enerjisini korumayı biliyor.

30 Haziran Pazar günü Fenerbahçe Parkı ve Fenerbahçe Khalkedon’da müzikseverleri bir araya getirecek Parklarda Caz’ın ikincisi ise saat 17.30’da başlıyor. Konserde Minus Two, Standart Mafyası, Blue Monk, Kazım Quintet, Bilge Günaydın Trio ve document1 sahne alacak.

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