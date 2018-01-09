Cem Yılmaz'a şok: Ariv V 216 hakkında suç duyurusu

Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta vizyona giren Arif V 216 filmiyle ilgili suç duyursunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi veren Kural, Yılmaz'ın filmlerinde tütün ürünlerine özendirmeyi “planlı ve sistematik” olarak uyguladığını öne sürdü. Dilekçede şöyle denildi:
- “Bu tür eylemler sigara firmalarının gizli reklam araçlarından olduğu son zamanlarda Sarıay Derneğimiz tarafından alınana duyumlar arasındadır. Bu film hakkında iki gündür çok sayıda telefon aldık. Halkımızın bir bölümü artık gerçekleri anlamaya başladı. Yüksek miktarda ceza verilmediği veya denetimsiz bırakıldığı takdirde bu tür vakıaların tekerrür ettiği ve edeceği herkesçe malumdur. Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alametleri kullanılarak her ne surette olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Alkol ve uyuşturucu maddeler gibi bağımlılık yapan ve sayılamayacak kadar zararı olan sigaranın işlev olarak diğer uyarıcı ve uyuşturucu maddelerden hiçbir farkı yoktur. Yasağı ihlal eden kişiler hakkında gerekli müeyyidelerle cezalandırılmasını talep ederim.”
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