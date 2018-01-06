'Arif V 216'yı beğenmeyen sanatçıya filmin oyuncusundan çirkin cevap

Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in başrolde oynadığı "Arif V 216" dün vizyona girdi. Merakle beklenen filmle ilgili sinema yazarları ve sosyal medya kullanıcıları binlerce yorumda bulundu. O yorumlardan biri de şarkıcı Ayça Tekindor'a aitti. Ayça Tekindor sosyal medya hesabından Arif V 2016 filmi için; ‘‘ Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film Arifv216. Gerçekten şaşırdım’’ dedi.
Ayça Tekindor'un filmle ilgili yorumuna kayıtsız kalmayan Zafer Algöz, "IBAN gönder, paranı geri göndereyim" diye cevap verdi.
ÖNERİLEN VİDEOLAR