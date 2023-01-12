Hayat CHPli belediye konser parasını mahkeme kararıyla ödeyecek
AKTÜEL

CHP'li belediye konser parasını mahkeme kararıyla ödeyecek

Sanatçı Şükriye Tutkun, TBMM’de eski Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüp fotoğraf çektirdiği için verdiği konserlerin parasını ödemeyen Beşiktaş Belediyesi’ne açtığı davayı kazandı. Tutkun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm konserlerini iptal ettiğini, Beşiktaş Belediyesi'nin üç yıldır verdiği konserlerin ücretlerini ödemediğini ve son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yasaklı olduğunu açıklamıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli belediye konser parasını mahkeme kararıyla ödeyecek
Sanatçı Şükriye Tutkun.

Sanatçı Şükriye Tutkun, avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne alacak davası açmıştı. Mahkeme bugün aldığı kararla Beşiktaş Belediyesi’ni 40 bin lirayı faiziyle ödemesine hükmetti.

  • Tutkun’a karşı tavır alan tek belediye Beşiktaş Belediyesi değildi. Tutkun, 8 Temmuz 2020’deki Twitter mesajında karşı karşıya kaldığı uygulamayı şu şekilde eleştirmişti: “Her ne kadar inkar etseler de, sırf meclise gidip Aile Bakanıyla ilgili sorunumu Binali Yıldırıma aktardığımda çekilen fotoğraf sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm konserlerimi iptal etti. Beşiktaş Belediyesi üç yıldır verdiğim konserin karşılığını ödemiyor. İBB’nin ise yandaş listesindeymişim.”

Şükriye Tutkun: İzmir konserimi iptal etti, Beşiktaş üç yıldır paramı ödemiyor İstanbul’da yasaklıyım
HAYAT
Şükriye Tutkun: İzmir konserimi iptal etti, Beşiktaş üç yıldır paramı ödemiyor İstanbul’da yasaklıyım
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