CHP'li belediye konser parasını mahkeme kararıyla ödeyecek

Sanatçı Şükriye Tutkun, avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne alacak davası açmıştı. Mahkeme bugün aldığı kararla Beşiktaş Belediyesi’ni 40 bin lirayı faiziyle ödemesine hükmetti.

Tutkun’a karşı tavır alan tek belediye Beşiktaş Belediyesi değildi. Tutkun, 8 Temmuz 2020’deki Twitter mesajında karşı karşıya kaldığı uygulamayı şu şekilde eleştirmişti: “Her ne kadar inkar etseler de, sırf meclise gidip Aile Bakanıyla ilgili sorunumu Binali Yıldırıma aktardığımda çekilen fotoğraf sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm konserlerimi iptal etti. Beşiktaş Belediyesi üç yıldır verdiğim konserin karşılığını ödemiyor. İBB’nin ise yandaş listesindeymişim.”

Her ne kadar inkar etseler de, sırf meclise gidip Aile Bakanıyla ilgili sorunumu Binali Yıldırıma aktardığımda çekilen fotoğraf sebebiyle @izmirbld tüm konserlerimi iptal etti. @BesiktasBel üç yıldır verdiğim konserin karşılığını ödemiyor @istanbulbld ise yandaş listesindeymişim https://t.co/VKgJLW44l4 — Şükriye Tutkun (@SukriyeTutkun) July 8, 2020