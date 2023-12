Cilde faydalarına inanamayacaksınız: Yaşlanmaya meydan okuyor

Kış meyvelerinde oldukça fazla bulunan C vitaminini düzenli şekilde tüketmek bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ile özdeşleştirilmiştir. Oysa ki C vitamini cildiniz için de mucizevi etkilere sahip. Dermatoloji Uzmanı Dr.Mehmet Demirel konu hakkında bilgiler verdi.

İşte genç ve parlak bir cildin sırrı olan C vitamininin cilde faydaları;

İşte genç ve parlak bir cildin sırrı olan C vitamininin cilde faydaları;

C vitamini kolajen sentezinde kilit bir role sahiptir. Kolajen ise cilt, saç, tırnak, kas ve eklemlerde en çok bulunan proteinlerdendir. 25 yaşından sonra vücudumuzda azalan kolajen üretimi nedeniyle cildimiz kırışmaya, sarkmaya ve yaşlanmaya başlar. C vitaminini düzenli tüketerek kolajen üretiminin azalmasının önüne geçebilir ve bu sayede cildinizin 20 li yaşların başındaki o parlaklığını, pürüzsüzlüğünü ve sıkılığını daha uzun süre korumasını sağlayabilirsiniz.

Güneş ışınlarının neden olduğu can sıkıcı cilt lekelerinden sizi koruyabilecek en önemli takviyelerden birisi de C vitaminidir. Bu güçlü antioksidan, güneşin cildinizde yarattığı stresin lekeye dönmesini engelleyecek, hatta mevcut lekelerin de azalmasına yardımcı olacaktır. Dermatologların kullandığı leke tedavilerinin de içinde içilebilen, sürülebilen ve hatta enjekte edilebilen C vitaminleri bulunduğunu söylemek cilt lekeleri konusunda ne kadar kritik bir önem taşıdığını göstermek için yeterli olacaktır.