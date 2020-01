Çin'den gizemli virüs yayılıyor: Türkiye biyolojik savunma ekipmanlarını geliştirmeli

Çin'de ciddi akciğer hastalıklarına yol açan koronavirüsün başka ülkelere de yayılması paniğe yol açıyor.

Çin hükümeti söz konusu virüsün en az 200 kişide virüs tespit edildiğini açıklasa da Çin'in gerçek rakamları gizlemeye çalıştığı iddia ediliyor.

Virüsün Çin'den sonra Japonya, Güney Kore ve Tayland'da görülmesi birçok ülkeyi alarma geçirdi. ABD, Japonya ve Tayland gibi ülkeler Çin'den gelen yolcular virüs taramasından gerçekleştiriyor.

Peki, virüsün dünya geneline yayılması halinde Türkiye'nin atması gereken adımlar neler olabilir?

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hamit Hancı, sadece havayolunda alınacak tedbirlerin yeterli olmayacağını belirtti.

Türkiye'nin bir ada ülkesi olmadığının altını çizen Hancı, "Virüsün teşhis ve tespit edilmesinde laboratuvar maliyeti çok yüksek ve uzun süre alıyor. Aynı zamanda Türkiye'de yeterli viroloji laboratuvarı yok. Bu alanı çok geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Bu tür virüslerle ilgili Türkiye'nin atabileceği adımlar olduğunu belirten Hancı, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim bir an önce biyolojik savunma sistemlerimizi ve uzaktan algılama ekipmanlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda hem AFAD'ın hem TÜBİTAK'ın yaptığı çalışmalar var. Bunlar daha fazla desteklenmeli. AFAD ve TÜBİTAK'ın uzaktan algılama ile yaptığı çalışmalar, sensörler ve uyarıcıları daha fazla geliştirilmesini sağlayacak yatırımlara yönelmeliyiz"

KORONAVİRÜS NEDİR?

Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü, enfeksiyonun koronavirüs (corona virus) olduğu sonucuna vardı. Koronavirüsler, daha büyük bir virüs ailesi türü ve insanlara bulaşabiliyor. Bir koronavirüsün yol açtığı şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS), Çin'de 2002 yılında salgından etkilenen 8 bin 98 kişiden 774'ünün ölümüne yol açtı.

VİRÜSÜN KAYNAĞI NE?

Bu tür virüslerin daha çok hayvan barınaklarından ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Virüs tespit edildiğinde, neyden bulaştığı ise tam olarak bilinmiyor. 2012'de ortaya çıktığından beri 2 bin 494 hastadan 858'inin ölümüne yol açan Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), insanlara çöl devesinden bulaşmıştı.