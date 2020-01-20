Gizemli virüs yayılıyor

8 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çinli yetkililer, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsten yıl başından bu yana etkilenenlerin sayısının 62’ye yükseldiğini duyurdu. Vuhan Belediye Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, virüs sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, hala tedavi altındaki 41 kişiden 8’inin durumunun ağır olduğu, 19 kişinin ise taburcu edildiği kaydedildi.

İlk hastaların büyük bölümünün Vuhan’daki Huanan Deniz Ürünleri Toptancı Pazarı’nda çalışan veya orayı ziyaret edenler olduğunun anlaşılmasının ardından pazar geçici olarak hizmete kapatılmıştı.

AKTARIM İHTİMALİ DÜŞÜK

Vuhan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Baş Hekimi Li Gıng, virüsün bulaşıcılığının güçlü olmadığını söyledi. Hastalarla yakın ilişkideki 700 kişide yapılan taramalarda hastalık emaresine rastlanmadığını ifade eden Li, “Bu insandan insana aktarım olasılığını ortadan kaldırmıyor elbette ama süreğen bir aktarım ihtimali düşük bir risk. Önleme ve kontrol tedbirlerinin alınmasıyla salgın önlenebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Yolculara sağlık taraması

Vuhan’da ortaya çıkan ve tanımlanamayan türdeki bir virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003’te yüzlerce kişinin ölümüne yolaçan SARS salgınını hatırlattığından ülkede endişeye sebep oldu. Çinli yetkililer, gizemli hastalığın SARS olmadığını belirtmiş ve yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti. Vuhan dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland’da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı. Çin dışında rastlanan vakalarda, hastaların Vuhan’a seyahat etmiş kişiler olması salgın ihtimalini güçlendiriyor. Bazı Asya ülkelerinde ve ABD’deki bazı havalimanlarında, Vuhan ve iç bölgelerindeki diğer merkezlerden gelen yolculara sağlık taraması yapılmaya başlandı.



REKLAM