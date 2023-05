Çocuğum başarılarımın takipçisi

Ben aslında bir akademisyen ve bilim insanı olarak çocukların, öğrencilerin akademide çok zorlanmamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani her öğrencinin, her çocuğun farklı yetenekleri var, farklı alanlarda farklı branşlarda daha güçlü yanları olabilir. Ben oğlumun önce kendini, yeteneklerini keşfetmesi sağladım. Daha sonra sosyal bilimler alanında daha zayıf olduğunu ama matematik yönünde güçlü olduğunu gördüm ve o yönde eğilimine her daim katkıda bulundum. Aranızdaki iletişim de çocuğun kendini keşfetmesi kadar kıymetli. Her zaman oğlumu konuşarak yönlendirmeye çalıştım. Her attığımız adım doğru da olmayabilir. Ama o doğru adımı atmadan önce kurulacak iletişim ebeveynlerin gösterdiği yol ve yöntemler, okuldaki hocaların çocukları yönlendirmesi, bunların hepsi aynı paydada buluşuyor. Bu anlamda da aslında bilim insanı olma yolundaki tecrübelerim bunu evladıma uygulama konusunda da bana bir yol haritası oldu. Ve muhakkak beni çocuk yetiştirmede örnek alan diğer ebeveynlerin de yine aynı yöntemle başarıya ulaştığını da görmek benim için tabii ki ayrıca bir mutluluk kaynağı oldu.