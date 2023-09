Çocuk dergileri kitapların meyveleridir

Nitelikli bir çocuk dergisi için birden fazla kriter var aslında. Derginin; ismiyle, kapak çizgisi ve tasarımıyla, içeriğiyle yaş grubun beklentisine uygun olması gerekir. Konular işlenirken çocuğun merak duygusuna hitap etmeli, bilgiler eğlenceli ve dikkat çekici hâle getirilerek sunulmalıdır. Hem eğlendirici hem de öğretici özelliklere sahip bir dergi mutlaka çocukların dikkatini çekecektir. Çocuklar için görsel materyaller büyük önem taşır. Çocuğun gelişim seviyesine uygun olacak şekilde hazırlanan metinlerin, yine aynı hassasiyet gözetilerek hazırlanmış çizgilerle ve dikkat çekici fotoğraflarla ve renkli bir tasarımla sunulması dergiyi daha cazip hâle getirecektir. Aksi halde çocukların dergi ile bağ kurması mümkün olmayacaktır. Çocuklar bilgi ağırlıklı uzun didaktik metinlerden hoşlanmazlar. Gerek resimleme gerekse metin anlamında yaş seviyesinin altında içerik sunarsanız yine benimsemeyecektir. Yine aynı şekilde kullanılan dil, çocuğun yaşına ve dil gelişimine uygun olmalıdır. Aynı zamanda, dilin zengin ve çeşitli olması çocuğun dil gelişimine katkıda bulunacaktır. Yaş seviyesi ve pedagojik formasyon gözetilerek ahlaki ve milli değerler de uygun bir üslup ile verilerek çocukların ahlaki gelişimleri de desteklenmelidir. Her ay farklı konularda, farklı türlerde içerikler sunarak çocuğun geniş bir perspektife sahip olmasına yardımcı olmalıdır. Onların üretkenliğini ve ifade yeteneğini bu ve benzeri şekilde desteklemek dergi ile güçlü bir bağ kurmalarını sağlayacaktır. Çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarında çocuk dergileri önemli bir araç olarak görülebilir. Çoğu çocuk için dergiler, kitaplara kıyasla daha kolay okunabilen, eğlenceli yayınlardır. Bu da çocukların okuma sürecine kolay bir şekilde başlamalarını sağlayacaktır. Aylık dergiler, çocukların düzenli olarak yeni içeriklere ulaşmasını sağlar. Bu süreklilik, ilgi alanlarını keşfetmesine ve özellikle okuma alışkanlığının geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Çocukların çizdikleri resimleri, yazdıkları hikâyeleri veya şiirleri, çektikleri fotoğrafları dergiye göndermeleri de okuma hatta yazma alışkanlıklarına önemli oranda etki edecektir. Geleceğin yetişkin okur kitlesinin oluşturulmasında çocuk dergilerinin son derece etkili olduğunu düşünüyorum. Dergiler, çocukları düzenli olarak okumaya hatta yazmaya ve çizmeye teşvik eder. Bu da ilerleyen yaşlarda nitelikli bir okur olmalarının yolunu açacaktır.

Şu anki birçok çocuk dergisi aslında okula, derslere ve sınava yardımcı olsun diye hazırlanan bilim dergileri. Genelde kısa bilimsel metinlerden, bulmacalardan ve birkaç bilmeceden oluşuyor. Çocuk edebiyatı dergisi yok. Ara sıra bu alanda gayret gösteren ekipler çıkıyor ama bu dergilerin okur sayısı diğerlerine nazaran daha az olduğu için dergi yayımlanmaya devam edemiyor. Çocukların haz aldığı, ders kitaplarının yardımcı etkinlik kitaplarına benzemeyen, edebi açıdan lezzet veren, dil terbiyesine katkı sunan, içinde bol bol kurgu eserin de yer aldığı dergilere ihtiyacımız var. Ben kendi arkadaşlarım, ekibim ve atölye katılımcılarımla birlikte bu alanda çalışıyorum. İsterim ki daha çok kişi uğraşsın. Dergiler çocuklara derin öğrenme ve okuma yapacakları yeni kapılar aralayan süreli yayınlar. Çocuk dergide bir şeyin tadını alır ve o tadın kaynağını bulmak için araştırmalar yapmaya başlar. Bu da entelektüel anlamda çocuğa büyük bir katkı sunar. Dergide gördüğü bir dosya konusu, onu kendine çekip yıllar süren bir öğrenme yolculuğuna çıkarabilir. Küçüklüğünde kitaplarla ve dergilerle tanışmamış kişiler, büyüdükten sonra bunu bir ihtiyaç ve haz kaynağı olarak görmekte zorlanıyor. Dergiler aynı zamanda her ay aynı insanlarla, aynı köşelerle ve aynı yayın ekibi ile bir buluşma yeridir. Çok sevdiğiniz insanlarla belli aralıklara görüşmek için sözleşmişsiniz gibi hissedersiniz. Bu, çocukların yayıncılığı tanımasını ve yazarlarla bağ kurmasını sağlar. Süreli bir yayını devamlı takip etmek, büyük bir sabır ve aidiyet gerektirir. Bu da çocuğun iyi bir okur olmasını destekler.

Çocuk dergisinde en önemli şey çocuğun gerçek gündemini iyi bir dil, üslup ve çizgiyle yakalayabilmektir. Ve bunun mutlaka ‘çocuğa görelik’ ilkesi çerçevesinde olması elzemdir. Çocuklara her konuyu anlatabilirsiniz; yeter ki çocukların anlayabileceği, duygusal ve zihinsel gelişimlerini zedelemeyecek dili kurun. Bu okul dönemi çocukları için geçerli bir durum elbette. Okul öncesi dönemdeki çocuklar için yapılan dergilerde ise ‘bağ’ kurma kriteri önem taşır. Yani çocuğun yaşadığı hayatla, çevreyle, ailesiyle, doğayla, kavramlarla kurduğu bağı doğru şekilde yönetmek gerekir. Bu dönemde çocuklarda filizlenen sanatsal ve estetik duyguların zeminidir çocuk dergileri. Derginin dili ve illüstrasyonları sayesinde çocukta erken dönemde estetik bir çıta belirlenebilir. Ayrıca sunduğunuz içerikle bu dünyayı daha iyi tanıma ve çevresel farkındalıkları artırma konusunda da önemli bir işleve sahiptir. Bu haliyle de anne-babanın en büyük yardımcısıdır. Dergilerin en büyük özelliği çocuk için zengin bir büfe sunmasıdır. Çünkü çocuk dergileri farklı konuları ve disiplinleri bir arada sunma fonksiyonunu icra ederler. Aldığınız bir dergi aslında mini bir kütüphane gibidir. İçerisinde masal ve şiirlerden çizgi romanlara, öğretici bilgilerden bilmecelere, denemelerden mizaha kadar çok farklı bir yelpazede pek çok üslubu ve konuyu çocuğa kısa ve eğlenceli biçimde sunar. Dergiyi alan ve ilgilendiği bir konuyla ilgili mutlaka birkaç sayfaya rastlayan çocuk buradan hareketle bir okuma serüvenine dahil olur. Her ay düzenli şekilde bir dergi takip eden çocukta filizlenen bu okuma dürtüsü çocuğu kitaba hazırlar. Bir çocuğun kalın bir kitabı okuması zordur ve gözünü korkutabilir en başta. Hâliyle dergiler çocuğu kitaba hazırlayan önemli bir kaldıraçtır. Çocuk, dergiler sayesinde ilgi duyduğu veya duyacağı konularla karşılaşarak bir anlamda okuyacağı kitapların konu ve türüyle ilgili bir alıştırma da yapmış olur. Eğer derginin edebiyat dili sağlam ise okumanın zevkine daha çabuk varır ve kitaplarla bağı kuvvetlenir. Çocuğa elmayı sevdirirseniz elma ağacını da sever. Dergiler, kitabın meyveleridir. Dünyadaki her şey teknolojiye bağlı olarak değişti, evet doğru. Tüm paradigmaların yeniden kurgulandığı bir çağdayız. Ancak geleceği kuran ve kurgulayan kişiler yine hayal kuran ve okuyanlar olacaktır. Benim inandığım şey, günümüz çevrim içi çocuklarının algılarını, düşüncelerini ve hayata bakış açılarını ıskalamadan çocuğa seslenen nitelikli çocuk dergilerinin geride iyi okuyan, hayatı sorgulayan yetişkinler bırakacağıdır.