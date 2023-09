Filmlerle Simurg’a doğru bir yolculuk

İşin şüpheli kısmı olan tasavvufun nasıl bir konumda yer alacağı ise ikinci bölümde teorik anlamda açıklığa kavuşuyor. Bu kısımda tasavvufun ne olduğu ve nasıl bir ilerleyişi olduğu anlatılıyor. Tasavvuf kişinin beşer olmaktan çıkıp insan olma yolculuğudur. Bu yolculuğuna tekâmül sürecide denir. Tekâmül sürecinde benin içerisindeki ötekiler açığa çıkar. İnsan ötekiler içerisinde daha ilerisine doğru bir adım atar. İnsan olur. Burada ben ve öteki kavramları önem kazanır. Bilinmeyen öteki, arzulanan öteki, istenmeyen öteki bir sonraki bölümde filmlerin inceleme kısmında kullanılacağını da ekliyor. Bölümün sonunda yedi yapay zekâ filmine tasavvuf gözüyle bakmasının sebeplerini şöyle açıklıyor: “Öncellikle her film, insan eliyle üretilmiş, ancak yine de bir benlik taşıyan ve bu bilinçle seçim yapan bir yapay zekâ figürünü merkezine alıyor. Her film, bu yapay zekâ figürü ile insan karşılaşmasını, “İnsanı insan yapan nedir?” sorusunu vurgulamak, açmak ve derinleştirmek için kullanıyor.”

Teori kısmından pratik kısmına üçüncü bölümde geçiyoruz. Devreye 2001 Uzay Macerası, Blade Runner, The Matrix, A.I. Artificial Intelligence, Wall-E, Her ve Ex-Machina filmleri giriyor. Kronolojik bir sırayla filmleri incelemeye başlıyor. Burada bu incelemenin filmleri izleyenler içinde ilk kez bu kitaptan sonra izleyecekler içinde aynı merak unsuruyla ilerlediğini belirtmekte fayda var. Aynı zamanda filmleri izlemeyi düşünüyorsanız kronolojik olarak izlemeninde yapay zekâ filmlerinin nasıl bir noktaya geldiğini görmek için iyi bir fırsat olacağını söyleyebiliriz. Filmlerin her birinin tasavvuf noktasından nasıl bir şekilde anlatıldığını yazmak kitabın büyüsünü bozar. Ama bir filmi seçerek de sizleri nasıl bir içeriğin beklediğini ortaya koyabiliriz. Kitabında kapağında yer alan Wall-E filmi doğru tercih gibi duruyor.