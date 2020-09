Her 100 kişiden birinde görülen hastalık: Çölyak

Çünkü pamuksu hale getirip, çok değerli vitaminli ürünleri seçerek her bir unun her bir imalat aşamasından geçip yani normal kullandığımız un olmadığı için glütensiz unla her birini çöze çöze, aşama aşama, adım adım bu seviyeye getirdik. Kat ettiğimiz aşama şu anda Allah nasip etti hem met helvası hem pişmaniyeyi seri üretimde çöl yak hastalarımıza ulaştırdık. Çok güzel talep görüyoruz. Çokta güzel dualar alıyoruz” diye konuştu.