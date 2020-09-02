Her 100 kişiden birinde görülen hastalık: Çölyak

Bir bağışıklık sistemi hastalığı olan çölyak hastalığı nedir? Hastalığın belirtileri nelerdir? Konu ile ilgili detaylar şu günlerde araştırılıyor. Bizde sizler için çölyak hastalığına ilişkin önemli başlıkları haberimizde derledik...

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Çölyak hastalığı, gluten alımının ince bağırsakta hasara yol açtığı genetik olarak yatkın insanlarda ortaya çıkan ciddi bir otoimmün hastalıktır. Bir başka deyişle; çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein olan glütene karşı bağışıklık reaksiyonudur.

Bazı hastalarda gluteni parçalayan enzime karşı da bağışıklık cevabı vardır. Çölyak hastalığı, ince bağırsakta iltihaplanma ortaya çıkması neticesinde belirti verir. Bağışıklık sistemi glutene karşı anormal bir tepki vererek iltihabi süreci başlatır.

HAYAT Her 100 kişiden biri çölyak hastası

Bağırsak mukozası normal olarak villus adı verilen ve besin emilimini sağlayan eldiven parmağı şeklinde küçük çıkıntılar içerir. Villuslar bağırsak emilim yüzeyini artırarak besinlerin kana geçişini kolaylaştırır. Çölyak hastalığında gelişen iltihabı süreç sonucunda vücut kendi dokularına zarar veren antikorlar oluşturur. Bu otoantikorlar ince bağırsak iç yüzeyinde yer alan bu çıkıntıları yok eder ve villuslar düzleşir. Bunlar hasar gördüğünde hastalar ne kadar çok yerse yesin, tam emilim olmadığı için vücuda yeteri kadar besin maddesi almak mümkün olmaz.

HAYAT Kızı için yaptı Çölyak hastalarının umudu oldu

ÇÖLYAK HASTALIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Hastalık bazı bireylerde yıllarca hiç belirti vermez veya çok hafif seyredebilir ve kişi çölyaklı bir hasta olduğunu uzun süre fark etmeyebilir. Hastalık tipik belirtilerle başlayabileceği gibi çok hafif belirtilerle de seyredebilir.

FOTOĞRAF 14 25 yıllık pişmaniye ve met helvası ustası olarak özel bir firmada çalışan, çölyak hastası olan oğluna her istediğini yediremeyen ve glütensiz ürün bulmakta zorlanan Kılıçarslan, kendi elleriyle yaptığı pişmaniyeyi dahi çocuğuna yediremeyince glütensiz pişmaniye üretmek için kolları sıvadı. Köydeki hayvanlarını satarak Kılıçarslan Şekerleme adında bir imalathane açan vefakâr baba Bülent Kılışçarslan, 2 yıl boyunca glütensiz pişmaniye ve met helvasının formülünü bulmaya çalıştı. Hiçbir zaman pes etmeyerek gece gündüz demeden formülü bulmaya çalışan Kılıçarslan, en sonunda glütensiz pişmaniye ve met helvası üretmeyi başardı. Şimdi hem oğluna hem de tüm çölyak hastalarına pişmaniye yedirmeyi başaran Kılıçarslan, neredeyse siparişlere yetişemiyor. “Glütensiz hiçbir yerde yok, dünyada yok” <br> <br> Çölyak hastalarına özel üretilen pişmaniyenin üretim serüvenini anlatan Bülent Kılıçarslan, çocuğunun çölyak hastası olması nedeniyle glütensiz pişmaniye işine girdiğini kaydetti. Kılıçarslan, “Üretimimizi çocuğum çölyak hastası olduğu için ve bu ürünleri yiyemediği için ben 25 yıldır pişmaniye ve met helvası üretiyorum özel bir sektörde. Oğlum bunları isteyince tadamayınca glütensiz de hiçbir yerde yok, dünyada yok. Buna istinaden çölyak hastalarımız için, oğlum için bu Ar-Ge çalışmalarına başladım ve bu pişmaniyeyi nasip oldu ürettik” dedi. “Ar-Ge çalışmalarının 2 yıl sürdü” <br> <br> Ar-Ge çalışmalarının tam 2 yıl sürdüğünü belirten Kılıçarslan, “Öncelikle glütensiz genleri oynanmış buğday hastalığından çölyak hastalığı meydana geliyor. Değişik hastalıklara da sebep olduğu için çocuk ve çocuğumda da bu vaka olduğu için araştırmaya girdik. Glütensiz unlarla ürünler üretme denemesine başladık. Ve pişmaniye için de çok uzun bir serüven geçti bizim için 2 yıl sürdü Ar-Ge çalışmaları... Çünkü pamuksu hale getirip, çok değerli vitaminli ürünleri seçerek her bir unun her bir imalat aşamasından geçip yani normal kullandığımız un olmadığı için glütensiz unla her birini çöze çöze, aşama aşama, adım adım bu seviyeye getirdik. Kat ettiğimiz aşama şu anda Allah nasip etti hem met helvası hem pişmaniyeyi seri üretimde çöl yak hastalarımıza ulaştırdık. Çok güzel talep görüyoruz. Çokta güzel dualar alıyoruz” diye konuştu. “Çölyaklı oğlumuz olduğu için ve onun için bu glütensiz pişmaniyeyi yaptık” <br> <br> Glütensiz pişmaniyeyi oğlu için ürettiğini ve şuanda da piyasaya sürdüğünü kaydeden Kılıçarslan, “Oğlumun çölyak hastası olduğunu yaklaşık 2,5-3 yıl önce öğrendik. Boy ve kilo geriliği vardı. Oğluma çölyak teşhisi konduğunda ona karşı alerjisi olduğunu öğrendik. Bu süreçte piyasada çok nadir ender rastlanır ürünlerle, marketten istediğimiz ürünleri alamıyoruz, reyonlarda istediğimiz ürünü kesinlikle bulamıyoruz.. Çok minimum seviyelerde ürün bulmak. Aslında bunlar bize bir etken oldu. Duygusal bir yönümüzde var çölyaklı oğlumuz olduğu için ve onun için bu glütensiz pişmaniyeyi yaptık. Nasip oldu Allah’ın izniyle piyasaya da sunduk şuanda. Oğlumda çok memnun, çok seviyorlar, insanlardan çok güzel talepler görüyoruz” dedi. “Hayvanları satarak bu işletmeyi açtık” <br> <br> Hayvanlarını ve traktörünü satarak bu iletmeyi açtığını ifade eden Kılıçarslan, “Ek iş olarak hayvancılık ve besicilikle uğraşıyorduk ve oğlumun çölyak hastası olmasıyla bu işletmeyi açabilmek için tüm eşyalarımız, traktörlerimizi, hayvanlarımızı satarak bu işletmeyi açtık, Ar-Ge çalışmalarına başladık. Çok uzun bir serüven olsa da azim ve istekle çalışarak bunu başardık. Bunu Türkiye’de ve Dünya’da tek olmasını sebebi glütensiz ürünleri çoğu insan sağlığına ne kadar faydası olduğunu bilmediği gibi, çölyak hastasının da ne olduğunu bilmediği gibi üretmek istememişler... Bende bu yara bu sıkıntı olduğu için maddi sıkıntılarım olmasına rağmen ben bu teşebbüste bulundum, çünkü oğlum ve oğlum gibi milyonlarca insanlar var, çok hasta insanlar var. Onlar için bu ürünü yapmak benim için bir görevdi. Azimle ailemle birlikte, arkadaşlarımla birlikte bu iş üzerinde çok çalıştık, 2 yıl Ar-Ge çalışmamız sürdü ve çok güzel kaliteli bir pişmaniye üretmeyi başardık” diye konuştu. “Formülünü çocuklarıma dahi söylemiyorum” <br> <br> Glütensiz pişmaniyenin formülünü tamamen kendisin bulduğunu ve sır gibi sakladığını söyleyen Kılıçarslan şu ifadelere yer verdi: “Piyasadaki glütensiz ürünlerle istediğimiz kalite lezzet düzeyinde olmadığı için tamamıyla formülleri bir bir, tek tek kendim elementlerine varıncaya kadar gramajlarla kendim belirledim, Ar-Ge çalışmalarında tüm notlar alındı ve onlar neticesinde çok vitaminli ve minarelli yaşama daha sağlık katabilecek kaliteli unlarla bu Ar-Ge’yi kendi formülümle çözdüm... Formül şuanda kimsede yok. Bunu başarmak, glütensiz unlarla çözmek gerçekten zor olan bir şey. Başardığım formül ise kendi formülüm. Çocuklarıma bile söyleyemiyorum şuanda.” (Özel) Çölyak hastası oğlu için üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor Çölyak hastası oğlu için üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor Afyonkarahisar'da bundan 3 yıl önce oğlunun çölyak hastası olduğunu öğrenen pişmaniye ve met helvası ustası Bülent Kılıçarslan, 2 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından dünyada bir ilk başararak glütensiz pişmaniye ve met helvası üretti. Kılıçarslan, şimdi ise oğlu için ürettiği pişmaniye ve met helvası siparişlerine yetişemiyor.

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ÇÖLYAK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda görülen belirtiler:

– Özellikle karın ağrısı

– Karında şişlik

– İshal

– Huzursuzluk

– İştahsızlık

– Enfeksiyonlarda artış ve gelişme geriliği

– Kusma

– Kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama.

HAYAT TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu raporunu Başkanlığı sunuldu

Yetişkinlerde görülen belirtiler:

– Karın bölgesinde şişkinlik

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– Yaşa göre kilo azlığı

– Kas zayıflığı

– Kansızlık

– Dışkıda anormallik, büyük tuvalet ihtiyacının artması

– İshal

– Kusma

– Bezginlik

– Nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları

– Kaşıntılı ve kırmızı cilt döküntüleri (Dermatitis herpetiformis)

– Büyüme geriliği

– Ağız içinde oluşan aftlar

– Ses kısıklığı

– İştahsızlık, gaz şikayetleri

– Depresyon

– Hormon seviyelerinde dengesizlik

– Eklem ve kemik ağrıları

– Sinirlilik

– Ciltte kaşıntılı döküntüler

– Dikkat bozukluğu

HAYAT Çölyak mı diyabet mi?

ÇÖLYAK HASTALIĞININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Çölyak hastalığının tedavisinde tek seçenek diyetten gluten içeren yiyeceklerin tamamen çıkarılmasıdır. Bunun için gluten içeren besinlerin bilinmesi gerekir. Buğday, arpa, çavdar ve bunlardan yapılmış bulgur, irmik, makarna, erişte, kek, börek gibi her türlü yiyecek gluten içerir.

Doktorunuz sizi, sağlıklı bir glutensiz diyet planlanmasına yardımcı olabilecek bir diyetisyene yönlendirir. Diyetinizden gluten içeren besinleri çıkardığınızda, ince bağırsağınızdaki iltihaplanma genellikle birkaç hafta içinde azalmaya başlar. Birkaç gün içinde kendinizi daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz. Tam şifa ve bağırsak villuslarının yeniden büyümesi birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. İnce bağırsaktaki iyileşme süreci, çocuklarda yetişkinlerden daha hızlı gerçekleşme eğilimindedir.

Gluten içeren bir gıdayı yanlışlıkla yerseniz, karın ağrısı, bulantı ve ishal gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. Bazı insanlar, gluten yedikten sonra hiçbir belirti yaşamazlar; ancak bu, glutenin onlara zarar vermediği anlamına gelmez. Diyetinizdeki az miktardaki gluten bile, belirti veya bulgu olup olmamasına bakılmaksızın, zararlı olabilir. Eğer ciddi bir beslenme bozukluğu ortaya çıkmışsa doktorunuz vitamin ve mineral takviyeleri önerebilir. Genellikle kalsiyum, folik asit, demir, çinko, b12 vitamini, D vitamini ve K vitamini takviyesi önerilir.

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