Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Her 100 kişiden birinde görülen hastalık: Çölyak
Dünya çapında her 100 kişiden 1'ini etkilediği tahmin edilen ve kalıtsal bir hastalık olan çölyak hastalığı tedavi edilmediğinde büyüme geriliği, kilo kaybı, anemi, osteoporoz, kısırlık ve kalın ve ince bağırsak kanserleri gibi pek çok hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Peki Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Konu ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir bağışıklık sistemi hastalığı olan çölyak hastalığı nedir? Hastalığın belirtileri nelerdir? Konu ile ilgili detaylar şu günlerde araştırılıyor. Bizde sizler için çölyak hastalığına ilişkin önemli başlıkları haberimizde derledik...
ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?
Çölyak hastalığı, gluten alımının ince bağırsakta hasara yol açtığı genetik olarak yatkın insanlarda ortaya çıkan ciddi bir otoimmün hastalıktır. Bir başka deyişle; çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein olan glütene karşı bağışıklık reaksiyonudur.
Bazı hastalarda gluteni parçalayan enzime karşı da bağışıklık cevabı vardır. Çölyak hastalığı, ince bağırsakta iltihaplanma ortaya çıkması neticesinde belirti verir. Bağışıklık sistemi glutene karşı anormal bir tepki vererek iltihabi süreci başlatır.
Bağırsak mukozası normal olarak villus adı verilen ve besin emilimini sağlayan eldiven parmağı şeklinde küçük çıkıntılar içerir. Villuslar bağırsak emilim yüzeyini artırarak besinlerin kana geçişini kolaylaştırır. Çölyak hastalığında gelişen iltihabı süreç sonucunda vücut kendi dokularına zarar veren antikorlar oluşturur. Bu otoantikorlar ince bağırsak iç yüzeyinde yer alan bu çıkıntıları yok eder ve villuslar düzleşir. Bunlar hasar gördüğünde hastalar ne kadar çok yerse yesin, tam emilim olmadığı için vücuda yeteri kadar besin maddesi almak mümkün olmaz.
ÇÖLYAK HASTALIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Hastalık bazı bireylerde yıllarca hiç belirti vermez veya çok hafif seyredebilir ve kişi çölyaklı bir hasta olduğunu uzun süre fark etmeyebilir. Hastalık tipik belirtilerle başlayabileceği gibi çok hafif belirtilerle de seyredebilir.
– Dışkıda anormallik, büyük tuvalet ihtiyacının artması
– İshal
– Kusma
– Bezginlik
– Nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları
– Kaşıntılı ve kırmızı cilt döküntüleri (Dermatitis herpetiformis)
– Büyüme geriliği
– Ağız içinde oluşan aftlar
– Ses kısıklığı
– İştahsızlık, gaz şikayetleri
– Depresyon
– Hormon seviyelerinde dengesizlik
– Eklem ve kemik ağrıları
– Sinirlilik
– Ciltte kaşıntılı döküntüler
– Dikkat bozukluğu
ÇÖLYAK HASTALIĞININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Çölyak hastalığının tedavisinde tek seçenek diyetten gluten içeren yiyeceklerin tamamen çıkarılmasıdır. Bunun için gluten içeren besinlerin bilinmesi gerekir. Buğday, arpa, çavdar ve bunlardan yapılmış bulgur, irmik, makarna, erişte, kek, börek gibi her türlü yiyecek gluten içerir.
Doktorunuz sizi, sağlıklı bir glutensiz diyet planlanmasına yardımcı olabilecek bir diyetisyene yönlendirir. Diyetinizden gluten içeren besinleri çıkardığınızda, ince bağırsağınızdaki iltihaplanma genellikle birkaç hafta içinde azalmaya başlar. Birkaç gün içinde kendinizi daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz. Tam şifa ve bağırsak villuslarının yeniden büyümesi birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. İnce bağırsaktaki iyileşme süreci, çocuklarda yetişkinlerden daha hızlı gerçekleşme eğilimindedir.
Gluten içeren bir gıdayı yanlışlıkla yerseniz, karın ağrısı, bulantı ve ishal gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. Bazı insanlar, gluten yedikten sonra hiçbir belirti yaşamazlar; ancak bu, glutenin onlara zarar vermediği anlamına gelmez. Diyetinizdeki az miktardaki gluten bile, belirti veya bulgu olup olmamasına bakılmaksızın, zararlı olabilir. Eğer ciddi bir beslenme bozukluğu ortaya çıkmışsa doktorunuz vitamin ve mineral takviyeleri önerebilir. Genellikle kalsiyum, folik asit, demir, çinko, b12 vitamini, D vitamini ve K vitamini takviyesi önerilir.