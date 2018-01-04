Çöplerle dolu olan mağarayı 1 Euro'ya alıp eve çevirdiler

Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel isimli çift, ilginç bir yola başvurarak 1 Euro’ya satın aldıkları mağarayı bir yuvaya dönüştürdü.
Çöplerle dolu mağaranın temizliğinden boyasına, tesisatından kazı çalışmalarına kadar her şeyi kendileri yapan çift, 1 Euro'ya ev sahibi oldu.
11. yüzyıldan kalma olan mağaranın çöplerden arındırılan hali:
Çift, eve çevirdikleri mağaranın bir odasını misafir odası yaptı.
Misafir odası için konaklama sitesine ilan veren ev sahipleri, ücret ödeyenlere bu odayı kiraya veriyor.
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