Çöplerle dolu olan mağarayı 1 Euro'ya alıp eve çevirdiler Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel isimli çift 1 Euro’ya satın aldıkları mağarayı kendi elleriyle çalışarak bir yuvaya dönüştürdü. Her yeri çöplerle dolu olan mağara için çok fazla emek harcayan çift, elektrik tesisatı için gerekli kazıyı dahi kendileri yaptı.

Haber Merkezi 04 Ocak 2018, 10:32 Son Güncelleme: 04 Ocak 2018, 10:36 Yeni Şafak