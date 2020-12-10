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Hayat Çöpten ekmek çıktı O ürünün posasından milyonlarda dolar gelir elde edilecek
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​Çöpten ekmek çıktı: O ürünün posasından milyonlarda dolar gelir elde edilecek

Çöpten ekmek çıktı: O ürünün posasından milyonlarda dolar gelir elde edilecek

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da, SDÜ öğretim görevlisi ve eczacı Ahmet Arif Kurt, gül yağı üretimi yapıldıktan sonra yüzde 90'ı çöpe giden gül yaprakları posasından kozmetik sektöründe kullanılmak üzere hammadde üretti. Ahmet Arif Kurt, "Gül yağından elde edilen yıllık gelirin 15 milyon dolar civarında olduğu düşünülürse gül posasından da milyonlarca dolar gelir elde edileceğini düşünüyoruz. Her yıl büyük bir emekle üreticilerin yetiştirdiği gül çiçeği için ayrı bir gelir kapısı açıldı. Gül üreticileri için ayrı bir gelir kaynağı olacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
​Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi ve eczacı uzmanı Ahmet Arif Kurt.
​Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi ve eczacı uzmanı Ahmet Arif Kurt.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi ve eczacı uzmanı Ahmet Arif Kurt, geliştirdiği 'Organik Sıfır Atık Yöntemi ile Rosae Damascena Posasından Yüz Maskeleri için Kozmesötik Hammadde Üretimi' isimli proje ile gül posasından kozmetikte kullanılmak üzere hammadde üretti. Eczacı uzmanı Kurt, projenin ihracat katma değerinin artırılması, inovasyon kültürünün geliştirilmesi ve sanayi- üniversite iş birliği amacıyla gül posasından kozmetik hammadde üretilmesi amacıyla yapıldığını söyledi.

Yüzde 90'ı çöpe giden gül yapraklarından kozmetik sektörü için ham madde üretildi.

BİNLERCE TON GÜL POSASI ATILIYORDU

Projenin hayata geçirilmesi sürecine anlatan Kurt, "Isparta bölgesinde mayıs- temmuz ayları arasında 10 bin ton civarında gül çiçeği toplanmakta ve bölgede bulunan gül yağı fabrikalarında işlenmektedir. Sonuçta ihracat olarak kozmetikte elde edilmek üzere hammadde olarak gül yağı elde edilmektedir. Bu 10 bin ton gül çiçeğinden sadece 10 binde 2 civarında ihracat yapacak hammadde elde ediliyor. Geriye kalan binlerce ton gül posası atık çevreye bırakılmaktadır. Ben eczacı bir akademisyen olarak bu durumu gördüğümde 'kozmetik bir hammadde olarak kullanılabilir mi?' diye ilk başta çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda gül posası ve suyunun yüksek oranda birçok özelliklere sahip olduğunu belirledik. Sağlık Bilimleri ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nden diğer ekip arkadaşlarımızla formülasyonlarımızı geliştirdik. Kozmetik formülasyonlara katkısını inceledik. Sonuçta formülasyonların fiziksel stabilizesi açısından herhangi bir olumsuzluk olmadığı gibi, biyolojik davranışları bakımından olumlu katkıları oldu. Ayrıca formülasyonlarda ekstra yardımcı maddelerin kullandırılmaması dolayısıyla formülasyonun basitleştirilmesine katkıda bulundu" dedi.

DOĞAL BİR ÜRÜN

Gül posasında mikrobiyolojik testlerle de gözlemler yaptıklarını aktaran Ahmet Arif Kurt, "Bu kozmetik hammaddenin özelliği doğal bir ürün olmasıdır. Çünkü doğrudan gül çiçeklerinden elde edilen posadan üretilmektedir. Bu hammaddenin Isparta'da üretilecek olması, Türkiye'ye ait hammadde olması, pandemi sürecinde yaşadığımız durumlar bize gösterdi ki elimizde bulunan hammaddeler, kendi üretebildiğimiz hammaddeler tedarik zincirinde yaşanan problemler, bir hammaddeye sahip olmanın önemini gösterdi. Bu noktada sonuç olarak bu ürün ile Isparta bölgesinde gül sanayi için gül yağı ile birlikte alternatif olarak hammadde üretmiş olacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta.

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'MİLYONLARCA DOLAR GELİR ELDE EDİLECEK'

Gülün işlenmesinin ardından posasının binlerce ton atık olmak üzere çevreye bırakıldığını kaydeden Kurt, şöyle devam etti:

"Gül yağından elde edilen yıllık gelirin 15 milyon dolar civarında olduğu düşünülürse gül posasından da milyonlarca dolar gelir elde edileceğini düşünüyoruz. Her yıl büyük bir emekle üreticilerin yetiştirdiği gül çiçeği için ayrı bir gelir kapısı açıldı. Gül üreticileri için ayrı bir gelir kaynağı olacak. Yeni tesisler ve yeni çalışma alanları olacak. Bütün gül işlemleri yapan endüstriyel firmalara kapımız açıktır. Bu projeye geliştirip bu sene içinde ürün haline getirip ihracat yapılabilir haline getirmeyi planlıyoruz."

'BİRÇOK KOZMETİK ÜRÜN ELDE EDİLECEK'

Üretilen hammadde ile birçok kozmetik ürün üretilebileceğine değinen Ahmet Arif Kurt, "Yüz kremleri, yüz maskeleri, farklı losyonlar ve kozmetik ürünler elde edilebilir. Gül posasının yağı üretilmekte, yağı, gül suyu ve ayrıca biz bu ürettiğimiz hammadde ile birlikte gül posasından kozmetik hammadde üretmiş olacağız. Çevreye zarar veren bir atığı kozmetik ürüne dönüştürüyoruz" diye konuştu.

PROJE ÖDÜL ALDI

SDÜ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Ahmet Arif Kurt'un geliştirdiği Organik Sıfır Atık Yöntemi ile Rosae Damascena Posasından Yüz Maskeleri için Kozmesötik Hammadde Üretimi isimli proje, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen yarışmada Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi'nde birinci olmaya hak kazandı.

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