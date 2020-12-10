Online alışveriş 2.5 kat arttı​

Kasım ayı boyunca internet üzerindeki indirim günleri e-ticarete olduğu kadar KOBİ’lere de ilaç gibi geldi. Ödeme kuruluşu PayTR’nin verilerine göre, Kasım kampanyalarında internetten alışveriş hacmi geçen yıla göre yüzde 166, işlem adedi ise yüzde 162 artış gösterdi. En çok satış, tekstil (giyim), ayakkabı ve elektronik kategorisinde yapıldı.

Geçen yıl en çok alışveriş yapılan kategori elektronik olurken, bu yıl tekstil sektörü rağbet gördü. Ortalama sepet tutarında ise geçtiğimiz yıla göre düşüş yaşandı. 2019’da 647 TL olan rakam, bu yıl 247 TL’ye düştü.

2,3 KAT ARTIŞ YAŞANDI

Kasım ayındaki cirolarla karşılaştırıldığında 2019 kasımdaki artış yüzde 40 iken, bu yıl yaklaşık yüzde 61 oldu. Online alışverişlerde 2020’de geçen yıla göre 2,5 kat artış yaşandığını belirten PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “Pandemi süreciyle birlikte tüketicilerin alışveriş tercihlerinin online alışverişe yöneldiğini ve e-ticaret üzerinden yapılan işlemlerin hızlı bir yükselişe geçtiğini biliyoruz. Sektörden gelen bilgiler, ‘Efsane Cuma’ günü, online ticaret hacminin tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaştığını gösteriyor” dedi.

Tarık Tombul

PİYASADA YÜZLER GÜLDÜ

Kovid-19 salgını nedeniyle evden çalışanların ve online alışveriş alışkanlıklarının artması, tüketicilerin en çok alışveriş yaptığı saatlerde de değişiklik yaşanmasına neden oldu. Mediamark açıklamasında göre çok alışverişi saat 19.00 ila 22.00 arasında yaptık. Verilere göre, en çok alışveriş yapan kişilerin 25 ila 34 yaş aralığındaki bireyler olduğu görüldü. Mobilexpress’in verilerine göre, bu dönemde yapılan alışverişlerin toplam tutarı 3.4 milyar TL oldu. Kısacası, kasım ayı kampanyaları yüz güldürdü.