Çörek otu ile şifalanalım

Çörek otu, hepimizin şifa kaynağı olarak bildiği bir aromatik tohum. İçerisinde bol miktarda kalsiyum, A vitamini ve demir bulunur. Bütün bu özellikleriyle iskelet ve sinir sistemi sağlığına iyi geldiği kadar cilt ve göz sağlığı için de büyük yarar sağlar. Ülkemizde çörek otu hamur işlerinin üzerine susam gibi atılıyor fakat Filistin başta olmak üzere Arap ülkelerinde macun kıvamına getirilerek tahin gibi de kullanılıyor.

Rasulullah (s.a.v.)’ın bir hadisinde “Bu siyah tohuma önem veriniz, bu siyah tohum ölümden başka her derde devadır” buyurması ve sahabeden bazı kimselerin bu siyah tohumun çörek otu olduğunu söylemesi de elbette bizim için onu çok daha önemli kılıyor.

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HER DERDE DEVA

Tarih boyunca çörek otu yağının vücuda sürülerek ve küçük dozlarda yenilerek ilaç olarak kullanıldığı da bilinmektedir. Çörek otunun tozu, yağı veya macunu insanlar üzerinde farklı etkiler yapabiliyor ve biri çok iyi gelirken bir başka formu olumsuz etkileyebiliyor. Bu yüzden dikkatle kullanılması gerekiyor. Bin yıllardır çörek otunu yiyecek olarak kullanan Arapların bünyeleri yan etkilere karşı bağışıklık kazanmış olmalı ki çörek otu macununu yemeklerde, tatlılarda, keklerde oldukça bol miktarda kullanıyorlar.

Bugün Filistinli aşçıların “İsrailli bir aşçı pişirmedikçe yemeklerimiz fark edilmiyor” sitemini okudum. Bu yüzden daha önce kaleme aldığım Filistin mutfağı yazısına ek olarak bir kez daha güzel Filistin’den bahsetme ihtiyacı duydum. Ülkemizde Filistin her şeyiyle seviliyor ve önemseniyor. Filistin’de “Kizha” adı verilen bir macun oldukça sevilerek kullanılıyor.

Çörek otu tohumlarının ıslatılıp fırınlanması, ardından öğütülmesiyle yapılan bu macuna zeytinyağı veya badem yağı, hurma şurubu veya bal ilave ediliyor. Bazı tariflerde kizhanın susam ve çörek otunun birlikte tıpkı tahin yapar gibi çekilmesi ve tatlandırılmasıyla elde edildiği de yazıyor. Elde edilen macunu Filistinli büyükler sabahları aç karına azıcık tüketirlermiş. Aynı zamanda kizha ile yapılan kek benzeri bir tarifte var. Filistinli aşçılar, ilk defa yiyenlerin oldukça acı bulduğu bu kekin hep istenecek kadar çok sevildiğini de söylüyorlar. Biz yine de bu tarifleri azar azar yapıp deneyelim ve şifa bulursak devam edelim.

Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Çörek Otlu Pilav

Çörek Otlu Pilav

MALZEMELER:

-2 su bardağı bulgur

-4 yemek kaşığı çörek otu

-4 yemek kaşığı susam

-3 yemek kaşığı tereyağı

-1 su bardağı ceviz içi

-Yarım demet dereotu

-1 çay kaşığı tuz

-2 su bardağı su

YAPILIŞI:

Çörek otunu sıcak su ile ıslatalım ve blenderdan geçirelim. Cevizi hafifçe dövelim. Tereyağını eritip susamı kavuralım. Cevizi ilave edip hafifçe kavuralım. Bulguru ekleyelim, karıştıralım. Çörek otunu, su ve tuzu ilave edelim, karıştırıp ocağı kısalım. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. Dereotunu ayıklayıp yıkadıktan sonra kıyalım. Pilava karıştırıp servise alalım. Afiyet olsun.

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Kizha Kek

Kizha Kek (Filistin)

MALZEMELER:

-1 su bardağı un

-Yarım su bardağı irmik

-5 yemek kaşığı pudra şekeri

-1 su bardağı ılık su

-1 tatlı kaşığı maya

-1 tatlı kaşığı susam

-2 yemek kaşığı tahin

-180 ml zeytinyağı

-130 g çörek otu tohumu

-Süslemek için çiğ badem

-Şeker şurubu için

-3 su bardağı şeker

-2 su bardağı su

YAPILIŞI:

Zeytinyağı, tahin ve çörek otunu bir macun oluşana kadar blenderdan geçirelim. Un, irmik, pudra şekeri, maya ve susamı karıştıralım. Çörek otu macununu ilave edelim. Su ekleyerek, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğuralım, 40- 45 dakika dinlendirelim. Bir tepsiye pişirme kağıdı serelim. Hamuru kaşık yardımıyla tepsiye yayalım. Üzerine çiğ bademleri yerleştirelim. Bir tencerede su ve şekeri kaynatalım. Birkaç damla limon ilave edip şurup hazırlayalım. Hazırladığımız hamuru önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yarım saat kadar pişirelim. Çıkınca üzerine şerbeti gezdirip 15 dakika dinlendirelim. Dilimleyerek servis edelim.

Afiyet olsun. Bazı tariflerde kizhaya gül suyu ve maya yerine kabartma tozu da eklenmiş. Dilerseniz siz de ilave edebilirsiniz.

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