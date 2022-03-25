Faydalarıyla 'çörek otu' nedir?

Çörek otunun soğuk algınlığından tutun da sırt ağrılarına faydasını saylamakla bitmiyor. Siyatik ağrılara olan faydasıyla ön plana çıkan çörek otu, şeker hastalığı, reflü, göğüs ve sırt ağrıları, prostat, meme ve rahim kanseri gibi birçok hastalığa karşı şifa yöntemi olarak kullanılıyor. Peki, çörek otu nedir, çörek otu faydaları neler?

ÇÖREK OTU NEDİR?

Çörek otu (Nigella), düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından yaklaşık 14 türü kapsayan bir yıllık bitki cinsidir.

Çörek otu yıllık otsu bir bitkidir, tohumlarından çoğalır. Kumlu gevşek toprakları sever, çiçeklenme dönemine kadar su ister daha sonra sulanmaz. Tohumları haşhaş bitkisinde olduğu gibi kozalak (Kapsül) içerisinde olgunlaşır. Tohumları 2–3 mm boyunda 3 yüzeyli mat olmayan siyah renklidir. Çok yağlı bir tohum değildir. Yağ oranı %18'dir.

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ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

A, B, C vitaminleri, potasyum ve değerli bileşenleri içerir, yaraları iyileştirici özelliği vardır.

Baş ağrılarına iyi gelir, bağırsak kurtlarını düşürücü etkisi vardır.

Sindirim sistemini rahatlatır, gaz giderici özelliği vardır.

Kabızlığı giderir, dizanteriye karşı fayda sağlar. Hemoroiti iyileştirici özelliği taşımaktadır. Burun tıkanıklığını giderir, astım alerjik reaksiyon hastalıkların tedavisinde faydalıdır.

Bronşit ve öksürüğe iyi gelir, özellikle nezle, grip için etkilidir, ateş düşürmeye yardım eder, amfizem rahatsızlığına karşı kullanılabilir.

Kan basıncı ve yüksek tansiyon yani hipertansiyonu düşürür.

Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır ve kolesterolü dengeler.

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.

Yeni doğum yapmış annelerde süt artışı sağlar.

Eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi gelir.

Uykusuzluk çekiyorsanız şifayı çörek otu yağında bulabilirsiniz.