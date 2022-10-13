Hayat Çare dergisinin yeni sayısı çıktı
KÜLTÜR SANAT

Çâre dergisinin yeni sayısı çıktı

Yozgat merkezli, Çâre dergisinin yeni sayısı çıktı. 2018 yılından beri mevsimlik olarak yayımlanan dergi, 14. sayısında “Yozgatlı İhsan Efendi”yi dosya konusu olarak ele aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çâre dergisinin yeni sayısı çıktı
​Çâre dergisinin yeni sayısı çıktı.

Yozgat merkezli, Çâre dergisinin yeni sayısı çıktı. 2018 yılından beri mevsimlik olarak yayımlanan dergi, 14. sayısında “Yozgatlı İhsan Efendi”yi dosya konusu olarak ele aldı. Mehmet Âkif’in Mısır günlerinden vefalı dostu, sırdaşı olarak ona gurbeti unutturan İhsan Efendi’nin hayatı ilk defa bir dergide dosya konusu oldu. Dergide İhsan Efendi’nin ilmi faaliyetlerinin yanında hocalığı ve dostluklarına da mercek tutuldu. İhsan Efendi’nin oğlu Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babasını anlattığı bir söyleşi de dergide yer alıyor. İhsan Efendi’nin yazdığı bazı mektuplar da ilk defa dergide yayımlandı.

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