Dünya Dergiler Birliği tarafından bu yıl edebiyatçı yazar Mevlana İdris Zengin anısına gerçekleştirilen “13. Uluslararası Dergi Günleri” sona erdi. Destekleyenler arasında Albayrak Medya’nın da bulunduğu fuarı, 40 binden fazla okur ziyaret etti. Sirkeci Tren Garı’nda düzenlenen programda, yurt içinden ve dışından çocuk, gençlik, okul, düşünce, edebiyat alanlarında yüzlerce dergi yer aldı. Fuar boyunca, 200’e yakın etkinlik, Mevlana İdris’e ithafen çocuk programları, Sezai Karakoç, Bülent Parlak ve Rasim Özdenören için de anma programları düzenlendi. On beş farklı ülkenin dergileri de fuarda tanıtımlarını yaparak, ilgilileriyle buluştu.

YILIN ÇİZERİ ÖDÜLÜ HASAN AYCIN’A

Fuarın son gününde geleneksel hale gelen dergi ödülleri dağıtıldı. “Yılın Kapak Ödülü” Geçerken dergisinin, “Yılın Çeviri Ödülü” Temmuz dergisinin, “Yılın Çizer Ödülü” Hasan Aycın’ın, “Yılın Editör Ödülü” Teklif dergisinin, “Yılın Dosya Konusu Ödülü” Karabatak’ın, “Yılın Grafik Tasarım Ödülü” İkinci Kat’ın, “Yılın En İyi Fotoğraf Kullanan Dergi Ödülü” Muhit’in, “Yılın Misafir Dergi Özel Ödülü” Filistin’den Anwar ve Samah dergilerinin oldu. “Yılın Fanzin Ödülü” Tipik Fanzin’e, “Yılın İhtisas Dergisi Ödülü” Panaroma’ya, “Yılın Teşvik Ödülü” Sanki, Mefkure ve Haki dergilerine verilirken, “Fuar Özel Ödülü” ise Mevlana İdris’in ailesine takdim edildi.

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