Hayat Cudide terörün yerini spor aldı 10 ülkeden tenisçi Cudi Cupta yarışacak
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Cudi'de terörün yerini spor aldı: 10 ülkeden tenisçi Cudi Cup'ta yarışacak

Terörün yerini sporun aldığı Şırnak Cudi’de düzenlenen tenis turnuvası bu yıl uluslararası düzeye genişledi. Cudi Cup’a 10 ülkeden 100’den fazla sporcu katılacak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Cudide terörün yerini spor aldı: 10 ülkeden tenisçi Cudi Cupta yarışacak
Cudi Cup

Terörün yerini sporun aldığı Şırnak Cudi’de düzenlenen tenis turnuvası bu yıl uluslararası düzeye genişledi. Cudi Cup’a 10 ülkeden 100’den fazla sporcu katılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi iş birliğiyle 16 Mayıs’ta başlayan Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası 22 Mayıs’a kadar devam edecek.

19 MAYIS KUTLANACAK

Turnuva kapsamında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası da kutlanacak. Bu çerçevede Gençlik Festivali planlandı. Gündüz tenis müsabakaları oynanacak, gece ise Gençlik Festivali kapsamında müzik ve sanatsal faaliyetler düzenlenecek.

KUPA İÇİN YARIŞACAKLAR

Tenis turnuvası Cudi Dağı eteklerinde kurulu Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan 4’ü açık, 2’si kapalı 6 kortta yapılacak. Turnuvada sporcular, tek kızlar ve erkekler, çift kızlar ve erkekler kategorilerinde kupanın sahibi olmak için ter dökecek.

Cudi Dağı eteklerinde raket sesleri yükselecek
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Cudi Dağı eteklerinde raket sesleri yükselecek
Geçen yıl Ulusal Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın yapıldığı Şırnak, bu yıl da 10 ülkeden 100 sporcunun katılacağı Uluslararası 14 Yaş Cudi Cup Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi Kampüs yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı 6 kortta, 16-22 Mayıs'ta yapılacak turnuvada; gündüz spor müsabakaları, gece ise konser ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek.


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