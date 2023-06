Dalgalı ebru yaparken içimi döküyorum

Çocukluğu resim yaparak geçen Funda Köz Demirçin bulduğu her kâğıda, kitaba, kumaş parçalarına, saksılara, merdivenlere, çoraplara hatta sınav kâğıtlarına bile resim çizermiş. “Benim için her yer ve her şey tuvaldi” diyen Demirçin, “Sanat, ya izleyici olarak ya da uygulayıcı olarak hayatımın her evresinde nefes alma durağım olarak benimleydi” diyor. Demirçin, kulvarı çok farklı olduğu için bir gün profesyonel olarak ebru yapacağını hiç düşünmemiş. Ebru sanatıyla da 20 yıl önce ortağı olduğu Kişisel Gelişim Merkezi’nde, danışanları için Ebru’nun şifa özelliğinden yararlandığı zamanlarda tanışmış. Birkaç yıl sonrada profesyonel ebru dersleri almaya başlamış. Demirçin de daha sonra bu büyülü sanat, kendini vazgeçilmez bir hale getirmiş.