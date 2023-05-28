Düzgünman’ın ebruları müzayedede

Klasik Türk ebru sanatının günümüze ulaşmasında büyük gayret ve emeği olan Mustafa Düzgünman’ın ebruları Alifart Antikacılık’ın düzenlediği Osmanlı ve Karma Eserler Müzayedesi’nde satışa çıkıyor.

Alifart Antikacılık A.Ş. tarafından Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri Müzayedesi 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Müzayedede ebru ve cilt sanatkârı Mustafa Düzgünman’ın ebruları, yazma Kur’an-ı Kerim, Delail-ül Hayrat ve Silsilename, hat levhası, yağlı boya tablo, heykel, fotoğraf, gravür, konsol saat, mobilya ve tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpaze 400’den fazla sanat eseri açık artırmaya sunulacak.

Mustafa Düzgünman (1920-1990) çocuk yaşta merak sardığı gelenekli sanatlardaki kabiliyetini gören büyük dayısı Necmeddin Okyay’ın teşvikiyle Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Türk Tezyinî Sanatları Bölümü’nde eski tarz cilt ve ebru sanatına devam etti. Hezarfen Necmeddin Okyay’dan öğrendiği ebru çeşitlerinin tamamında eserler veren Düzgünman, hocasının adıyla anılan çiçekli ebru sanatı “Necmeddin Ebrusu”nu geliştirerek daha estetik bir boyuta taşıdı ve bu sanata papatya motifini kazandırdı. Esas mesleği aktarlık olan Düzgünman 1940’ta başlayıp ölümüne kadar yarım asır süren ebruculuğu esnasında çeşitli sergilere de katılmıştır.

ELLİYE YAKIN EBRU ÇALIŞMASI

Müzayedede yer alan Mustafa Düzgünman’ın atölyesinden çeşitli tarihlere ait battal, hatip, gelgit, bülbül yuvası ve lale ebruları sanatçının imzasını taşıyor. Düzgünman aile koleksiyonundan çıkan 50’ye yakın ebru çalışması, Türk ebru sanatının şaheserlerinden olmasıyla dikkat çekiyor.

Türk hat sanatının iki büyük ismi İbrahim Sükûti (ö.1834) ve Galatalı Ahmed Naili’nin (ö.1814) müştereken kaleme aldıkları Delail-ül Hayrat da müzayedede öne çıkıyor. Şeyh Muhammed bin Süleyman el-Cezûlî tarafından derlenmiş salavat-ı şerifleri ihtiva eden bir mecmua olan Delail-ül Hayrat İslam aleminde şöhret kazanmış dinî eserlerin başında gelmektedir. Yazma Delail-ül Hayrat’da altın cetvel ve nesih hat yazısıyla dualar, ayetler, Mekke (Kabe) ve Medine (Ravza-i Nebevî) minyatürleri, İbrahim Sükûti ketebeli hilye-i şerif yer alıyor. Klasik tarzda tezyin edilen yazma eser yeşil şükûfekârî mahfazası ve miklepli cildiyle göz dolduruyor.

HOCA ALİ RIZA’NIN TAŞ BAŞKI NATÜRMONTU

Nihal Sarıgül ve Pol Şalabi yönetimindeki müzayedede bağış eserler de yer alıyor. Hoca Ali Rıza’nın taş baskı Natürmortu, Cumhur Koraltürk, Cüneyt Engin, Behçet Malikler, Muhlis Türkmen ve İmren Erşen’in tuval eserleri, İzzet Keribar’ın objektifinden imzalı fotoğraf, Osmanlı tahvil, çeşitli eski fotoğraf ve afişler, el dokuma halılar, çatma kumaş, seramik obje ve mobilya ürünlerinin satış geliri depremzedeler yararına bağışlanacak. Arif Kaptan ve Saip Tuna’dan imzalı tablolar, Abidin Dino’nun bir çizimi, gümüş sofra takımı ve objeler, Hereke, Ürgüp, Kula işi el dokuma halıların satışı ise Türk Eğitim Vakfı (TEV) yararına yapılacak.

Müzayedede sanatseverlerin beğenisine sunulacak seçkin eserler 2 Haziran’a kadar hafta içi ve cumartesi günü 9:00-18:30 saatleri arasında Nişantaşı’nda Alifart Galeri’de görülebilir.







