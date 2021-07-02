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Dalgın anne bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürdü: Fark etmeyip üstüne bastı

Küçükçekmece'de kaldırımdan yola inen Suriyeli anne bebeğini arabasından düşürdü. Bebeğin düştüğünü fark etmeyen kadın, arabayla üstünden geçti. Dalgın anne çocuğun düştüğünü, üstüne basınca fark ederken, o anlar kameralara yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Dalgın anne bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürdü: Fark etmeyip üstüne bastı
Dalgın annenin çocuğun üstüne bastığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de bir anne, arabaya koyduğu bebeğiyle yola inmek istedi. Arabada kemeri bağlanmayan bebek, yola düştü. Bebeğin düştüğünü görmeyen anne hem bebek arabasıyla üzerinden geçti. Kendisi de bebeğin üstüne basınca düştüğünü fark etti. Bebeği yerden kaldıran kadın, onu hastaneye götürdü. Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ÜZERİNDEN GEÇMEK ZORUNDA KALDI"

İş yerinin önünde yaşanan olayı anlatan Adnan Poyraz, "Sabah saatlerinde Suriye uyruklu bir kadın kaldırmadan geçmek istedi. Bebek arabasının kelepçelerini bağlamadığı için çocuk yere düştü. Fark etmemişti. Bu nedenle üzerinden geçti. Çocuğu ardından alıp hastaneye götürdü. Çocuğun durumunda bir şey yok." dedi.

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