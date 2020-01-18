Deliller hemen toplanmalı

"Uygulamada Cinsel Suçlar" isimli kitapta Yeldan, cinsel istismar vakalarında sürecin uzamasının ızdırabı arttırdığını ve ifadelerin değişmesine neden olduğunu belirterek, "Cinsel suçlarda deliller kar taneleri gibi eriyip kaybolmadan toplanmalıdır. Aksi halde bu tür suçlarda araya giren zaman sanığın lehine, mağdurun ise aleyhine işlemektedir" dedi.

ÖZGECAN, ŞULELERİN ANISINA

952 sayfalık kitabın ön sözünde Özgecan Aslan, Münevver Karabulut, Şule Çet, Değer Deniz gibi cinsel istismara uğrayıp öldürülen birçok kadının ismini paylaşan Yeldan, "Benzer kaderi paylaşan daha binlerce kurbanın anısına" diyerek, kitabı öldürülen kadınlara atfetti.

DELİLLER 'KAR TANELERİ' GİBİDİR

Soruşturma ve dava sürecinin usulüne uygun ve hızlı olarak yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Yeldan, cinsel suçlarda delilleri 'yağan kar taneleri'ne benzetti. Delillerin ilk ortaya çıktığında temin edilip sağlıklı ve güvenli bir şekilde muhafazasının yapılması gerektiğini kaydeden Yargıtay Savcısı Yeldan, "Cinsel suçlarda olayın hemen akabinde titizlikle alınmış mağdur beyanı, tanık beyanı, hemen yaptırılmış teşhis işlemi ve doktor muayenesi, raporlar, ileride ispat ve suçun sübutu açısından büyük önem taşır. Nasıl kar taneleri gökyüzünün üst katlarında daha iri, sıkı ve yoğun iken yer yüzüne yaklaştıkça seyrekleşip, yer yüzüne değdiklerinde de eriyip kaybolmakta iseler, cinsel suçlardaki deliller de böyledir. Kar tanelerini yani delilleri kaynaklarından ilk çıktıklarında hemen ele geçirip kirlenip, eriyip kaybolmamaları için en sağlıklı şekilde muhafaza etmeliyiz ki doğru sonuca ulaşalım" ifadelerini kullandı.