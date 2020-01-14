Hayat Ecdadı hatırlatan ödüllü kare
KÜLTÜR SANAT

Ecdadı hatırlatan ödüllü kare

ESDER’in düzenlediği Yaşayan Vakıf Eserleri fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü Gümüşhaneli fotoğrafçı Mustafa Zengin’e verildi. Yarışmanın sponsoru Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran,”Ecdadımızı tanıtmak, ihya etmek için yola çıktık” dedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Vakfın Osmanlı’da ticari, iktisadi, içtimai, siyasi, eğitim ve kültür açısından toplumsal hayatta görevleri vardı. Hayatın her alanına dokunan vakıfların yaptığı hizmetleri bugünün insanına yeniden hatırlatmak ve bu bilinci hareke geçirmek için Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) tarafından Vakıf Katılım’ın sponsorluğunda düzenlenen “Yaşayan Vakıf Eserleri” fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Birincilik ödülünü Gümüşhaneli fotoğraf sanatçısı Mustafa Zengin “Emek” adlı fotoğrafıyla kazandı. Yarışmada ikincilik ödülünü Adem Karan, üçüncülük ödülünü ise Sami Uçan aldı.

Mustafa Zengin

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Öztürk Oran

“Yaşayan Vakıf Eserleri” adlı yarışmanın sponsorluğunu yürüten Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran bu projenin kendilerini için çok önemli olduğunu dile getirerek bunun sebebini şöyle açıkladı: “Ecdadın eserlerini tanıtmak, ihya etmek, onarmak ve gelecek nesillere bunları aktarmak için yola çıktık. Şükürler olsun daha dördüncü yılına yeni giren genç bir kuruluş olan Vakıf Katılım bu tür eserleri hem destekliyor.Hem bu tür sergilere kaynak aktarmada bir problemi yok hem de ESDER gibi derneklere destek oluyoruz. Onlar da bu tür eserlere değer verip topluma tanıtıyorlar.”

HER AYRINTI DÜŞÜNÜLMÜŞ

“Geçmişte çeyiz hazırlığındaki evlenecek kızlardan tutun, dışarda kalan kuşlara yuva yapma vakıflarına kadar o kadar ince hesaplar yapılmış ki her şeye bir vakıf oluşturulmuş” diyen Oran sözlerine şöyle devam etti: “Düşünün fırından geçerken sıcak ekmek kokusunu duyup alamayanlar için vakıf kurmuşlar. Bayat ekmekleri günün sonunda gelsin ve fırıncıdan bedava istesin dememiş. Bu anlayış çok önemli, şimdi biz de bu anlayışla hareket etmek zorundayız. Kendi yediklerimizden kendi giydiklerimizden karşı tarafta ihtiyacı olanlara yedirip giydirmedikten sonra bir anlamı yok.”

Vakıf eserlerini onaracağız

  • “Yaşayan Vakıf Eserleri” fotoğraf yarışmasının sponsoru olan Vakıf Katılım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, “Biz Vakıf Katılım’ı kurduğumuz zaman ilkelerimiz vardı ve bunlardan birisi de vakıf eserlerini ihya etmek diyeceğiz ve onaracağız. Tadilatını yapacağız. Ecdadın bu eserlerine hem sahip çıkacağız hem gelecek nesillere aktaracağız” dedi.

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