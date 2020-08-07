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Deniz tarağı yemeği nasıl yapılır? Deniz tarağı yemeğinin tarifi!

Yağ ve şeker oranı düşük protein miktarı ise yüksek: Mis gibi deniz tarağı yemeği

Dünyanın en uzun yaşayan canlılarından biri olan deniz tarağı, etinin besin değerlerinin yüksekliği her zaman dikkat çeken bir özelliğidir. Bu kabuklu canlı, Kuzey Atlantik ülkeleri başta olmak üzere Kanada, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Endonezya ve Türkiye’de avlanabilen yaygın bir deniz canlısıdır. Yağ ve şeker oranı düşük olan deniz tarağının protein miktarı yüksek çıkarken oldukça sağlıklı bir deniz ürünü olduğunu da her zaman kanıtlar. Peki deniz tarağı etinin yemeği nasıl yapılır? İşte deniz tarağı yemeğinin tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deniz tarağı yemeği.
Deniz tarağı yemeği.

Denizin diplerinde uzun yıllar yaşayan kabuklu deniz tarağı canlısı dalgıçlar tarafından ellerle toplanır. Denizin özellikle sığ yerlerinde bulunur. Vatandaşlar internet sayfasında deniz tarağı yemek tarifini arıyor. Peki deniz tarağı etinin yemeği nasıl yapılır? İşte deniz tarağı yemeğinin tarifi...

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Deniz Tarağı yemeğinin tarifi

Öncelikle temizleyin

Deniz taraklarını temizlemeden önce bol su ile yıkayın sonrasında ise deniz taraklarının kabuklarında bulunan küçük yosun ve kum kalıntılarını temizleyin.

Malzemeler

Deniz Tarağı, 20 adet

Tereyağı, 3 yemek kaşığı

Sarımsak, 1 adet

Maydanoz, yarım demet

Tuz, 1 tatlı kaşığı

Taze Karabiber, 1 tatlı kaşığı

Hazırlanışı

Deniz taraklarını güzelce soğuk suda yıkayın ve süzdürün.

Üzerlerini tuz ve taze karabiber ile tatlandırın.

Bir tavada tereyağını ısıtın ve deniz taraklarını tavaya dizip her iki tarafını da kızartın.

Deniz taraklarını servis tabağına alın.

Yine aynı tavaya ince ince doğradığınız sarımsakları ve maydanozları ilave edin ve son olarak şarabı ve tereyağını ekleyip bir taşım kaynatın.

Bu sosu deniz taraklarının üzerine döküp servis edin.

Afiyet olsun.

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