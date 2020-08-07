Yağ ve şeker oranı düşük protein miktarı ise yüksek: Mis gibi deniz tarağı yemeği

Denizin diplerinde uzun yıllar yaşayan kabuklu deniz tarağı canlısı dalgıçlar tarafından ellerle toplanır. Denizin özellikle sığ yerlerinde bulunur. Vatandaşlar internet sayfasında deniz tarağı yemek tarifini arıyor. Peki deniz tarağı etinin yemeği nasıl yapılır? İşte deniz tarağı yemeğinin tarifi...
Deniz Tarağı yemeğinin tarifi
Öncelikle temizleyin
Deniz taraklarını temizlemeden önce bol su ile yıkayın sonrasında ise deniz taraklarının kabuklarında bulunan küçük yosun ve kum kalıntılarını temizleyin.
Malzemeler
Deniz Tarağı, 20 adet
Tereyağı, 3 yemek kaşığı
Sarımsak, 1 adet
Maydanoz, yarım demet
Tuz, 1 tatlı kaşığı
Taze Karabiber, 1 tatlı kaşığı
Hazırlanışı
Deniz taraklarını güzelce soğuk suda yıkayın ve süzdürün.
Üzerlerini tuz ve taze karabiber ile tatlandırın.
Bir tavada tereyağını ısıtın ve deniz taraklarını tavaya dizip her iki tarafını da kızartın.
Deniz taraklarını servis tabağına alın.
Yine aynı tavaya ince ince doğradığınız sarımsakları ve maydanozları ilave edin ve son olarak şarabı ve tereyağını ekleyip bir taşım kaynatın.
Bu sosu deniz taraklarının üzerine döküp servis edin.
Afiyet olsun.