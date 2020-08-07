Deniz tarağı yemeği nasıl yapılır? Deniz tarağı yemeğinin tarifi! Yağ ve şeker oranı düşük protein miktarı ise yüksek: Mis gibi deniz tarağı yemeği Dünyanın en uzun yaşayan canlılarından biri olan deniz tarağı, etinin besin değerlerinin yüksekliği her zaman dikkat çeken bir özelliğidir. Bu kabuklu canlı, Kuzey Atlantik ülkeleri başta olmak üzere Kanada, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Endonezya ve Türkiye’de avlanabilen yaygın bir deniz canlısıdır. Yağ ve şeker oranı düşük olan deniz tarağının protein miktarı yüksek çıkarken oldukça sağlıklı bir deniz ürünü olduğunu da her zaman kanıtlar. Peki deniz tarağı etinin yemeği nasıl yapılır? İşte deniz tarağı yemeğinin tarifi...

Haber Merkezi 07 Ağustos 2020, 13:05 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2020, 15:02 Yeni Şafak