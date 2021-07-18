Türk mutfağının en lezzetli kebaplarından: Çökertme Kebabı tarifi

Türk mutfağının lezzetlerinden Çökertme Kebabını ilk kez yapanlar için tarifini haberimizde derledik. Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Çökertme Kebabı yemeğinin tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Türk mutfağının et yemeklerinden biri olan çökertme kebabı yapılışı...

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ÇÖKERTME KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Et için:

300 gr dana bonfile

2 kaşık sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Et marinasyonu için:

2 tane soğan (1’i rendelenecek)

½ çay bardağı zeytinyağı

Tuz

1 çay kaşığı kimyon

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1 çay kaşığı karabiber

½ bardak süt

1 bardak soda

1 kaşık tereyağı

Domates sosu için:

2 kaşık tereyağı

½ kaşık pul biber

1 domates (rendelenmiş)

Patates için:

2 tane patates

1,5 bardak ayçiçek yağı

Servis için:

4 kaşık yoğurt

2 diş sarımsak

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ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Aldığınız bonfile etleri ince ve uzun şekilde doğrayın. Tüm malzemeleri marine için bir kapta birleştirin. Etleri kabın içine atıp merine edin. Ağzını kapatın ve bir saat bekletin. Aynı zamanda patatesleri ince ince doğrayın soğuk suyun içinde 15 dakika bekletin. Ardından patatesleri kızartın. Kağıt havluya alın. Bir tavada az miktarda yağ koyup etleri yüksek ateşte pişirin. Etin rengi değiştiğinde baharaını atıp ocaktan alın. Domates sosu için ise, bir tavada tereyağını eritin ve üzerine domatesi ve pul biberi atın. 10 dakika kadar pişirip ocaktan alın. Servis tabaklarına sırası ile önce patates ardından sarımsaklı yoğurt, domates sos ve en son etleri koyun. Dilerseniz kızartılmış biber ile süsleyebilirsiniz.

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Afiyet olsun.