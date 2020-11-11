Depremzedelere giden kolide duygulandıran not: Oyuncaklar elindeyse, bil ki mutluluğun için elimden geleni yapmışımdır

İzmir açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Depremde evleri yıkılan ve hasar görenler için Türkiye'nin birçok yerinden depremzedelere yardım yağdı. Aydın'da Küçük Eller Büyük Umutlar Derneği (KEBUDER) tarafından depremzedeler için toplanan yardımlar içindeki paketlerden birindeki kalemlik ve oyuncaklar arasından çıkan, "Merhaba, eğer bu kalemlik ve oyuncaklar şu an senin elindeyse bil ki senin mutluluğun için elimden ne gelirse yapmışımdır. Belki de aynı yaştayız. Umarım bu oyuncaklarla biraz olsun mutlu olmuşsundur. Bu oyuncaklar ile güle güle oyna. Azra" yazılı not görenleri duygulandırdı.

GÜNDEM İzmir'de 58'inci saatte gelen mucize: İdil Şirin enkazdan sağ çıkartıldı

NOT VE OYUNCAKLAR İLK GELEN ÇOCUĞA HEDİYE EDİLDİ

Not oyuncaklarla birlikte tekrardan paketlenip, üzerine 'Azra'nın oyuncak hediyesi' yazılarak diğer yardım malzemeleri ile birlikte İzmir'e gönderildi. Azra'nın oyuncak hediyesi kolisi burada KEBUDER Başkanı Fatih Esmek tarafından çadır kentteki depremzede çocuklardan 3 yaşındaki Saadet Hümeyye'ye teslim edildi. 'Azra'nın oyuncak hediyesi' yazılı koliyi açan 3 yaşındaki Saadet Hümeyye koliden çıkan oyuncakları görünce büyük sevinç yaşadı.

REKLAM

KEBUDER Başkanı Fatih Esmek, kolinin içine baktıklarında notu fark ettiklerini belirtip, okuduklarında çok duygulandıklarını söyledi. Esmek, ''Bunları da ayrı bir koli yaptık, karşımıza çıkan ilk küçük kız çocuğuna bu koliyi teslim ettik" dedi.

GÜNDEM İyi ki iflas etmiş