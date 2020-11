Depremzedelere giden kolide duygulandıran not: Oyuncaklar elindeyse, bil ki mutluluğun için elimden geleni yapmışımdır Depremzedelere giden kolide duygulandıran not: Oyuncaklar elindeyse, bil ki mutluluğun için elimden geleni yapmışımdır İzmir depreminin ardından toplanan yardımlar arasından çıkan "Merhaba, eğer bu kalemlik ve oyuncaklar şu an senin elindeyse bil ki senin mutluluğun için elimden ne gelirse yapmışımdır. Belki de aynı yaştayızdır. Bu oyuncaklar ile güle güle oyna. Azra" notu görenleri duygulandırdı. Azra'nın notu ve oyuncakları, 3 yaşındaki Saadet'in yüzünü güldürdü.

Haber Merkezi 11 Kasım 2020, 09:34 Son Güncelleme: 11 Kasım 2020, 09:54 DHA