Dergilik: Davetkâr, Buzdokuz

Değinmeler...

Diyelim ki bir dergiyi satın alacağız. Kitabevinden veya bir bayiden değil de ‘net’ ten alacağız. Fiyatı 30 TL. Cebimize de uygun. Bütün şartlar müsait fakat alamıyoruz. Neden? Nakliye. Nakliye bedeli neredeyse dergi fiyatının iki katı. “Olacak iş değil” deyip vazgeçiyoruz. Son günlerde Terör devleti İsrail’in Filistin katliamı sebebiyle moda olduğu üzere, işi şiddetle kınayarak geçiştirmek istemiyorum. YETKİLİLER’e de bir şey demek istemiyorum. Çünkü HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORLAR! Dergiye 30 TL, postaya 50 TL. İşine geliyorsa, al, oku! Takdiri DERGİLİK müdavimlerine bırakıyorum.





Davetkâr: Buzdokuz

Şiir, teori, eleştiri dergisi Buzdokuz’un 20. sayısı yayımladı. Hayriye Ünal yönetimindeki 88 sayfalık derginin kapağına Stathis Dimitriadis imzalı bir çalışma konulmuş. Arka kapaktaysa yazarların isimleri var. Kapak içlerini M. Fatih Kutlubay-Hasan Bozdaş’la Nagihan Çoşkun’a ait birer ‘görsel’ çalışma süslüyor. Bunların yanında Serdar Süalp, Angela Caporasso, Elif Altıntaş, Mert Özden, Hakan Şarkdemir ve Esra Aydın’ın görselliği öne çıkaran ‘deneysel’ çalışmaları dikkat çekiyor. Hasan Bozdaş, Murid Bergûsi’den iki şiir çevrirmiş. Bozdaş ayrıca Ortadoğu İçin Bir İncir başlıklı çalışmaya da imza atmış. Bunların haricinde dergide 20’den fazla şiir yer bulmuş. Bu sayının ‘ağır’ misafiri şair Mehmet Can Doğan. Doğan’la Hayriye Ünal moderatörlüğünde bir şöyleşi gerçekleştirilmiş. Ünal, şairin şiiri hakkında bir metin de kaleme almış. Tutanak’ta Filistinli Haya’nın vasiyeti var. Tanık’taysa şair Mosab Abu Toha bölgeden haber veriyor. İnsert’te, Bir Çeviri Deneyi’nde Wallece Stevens’tan alınan Bir Bakmanın On Üç Yolu başlıklı çalışma, Merve Yalçın Pelit, Ertuğrul Rast, Hasan Bozdaş ve Atakan Yavuz tarafından (birbirlerinden habersiz) çevrilmiş. Ortaya çıkan bakış açıları görülmeye değer. Şairler Sözlüğü’nün misafirleri Melike Kılıç, Dursun Göksu, Koçer Avcı, Ulaş Karadağ, Kemal S. Sayar ve Tuba Kaplan. Okan Yılmaz’la Cengizhan Genç konuşmuş. Genç ayrıca bir şiir değerlendirme metnine de imza atmış. Bu sayının diğer yazarları, Gökçe Özder, Leyla Arsal, Sena Türkmen, Yusuf Koşal, Rumeysa Saraç, Ertuğrul Rast ve Şeyma Sarı. Buzdokuz’a, 0 533 276 62 12 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Buzdokuz'dan:

... modern dönemde, şair ve yazar kendi okurunu kendi yaratmalı. Şairin ve metnin özerkleşmesi arzusunu belirginleştiren bir girişim bu. Böylece şair, egemen iktidarlara muhtaç ve mahkum olmayacaktır. Fakat günümüzde mutlak özerklikten değil, kısmi özerklikten söz edilebilir. Metnin oluşumu sürecinde şair kendini özerk hissedebilir ama metnin dolaşıma girmesi ... sürecinde farklı ilişkiler ve dengeler vardır. Mehmet Can Doğan

Filistin aşkına...

Yedi İklim, 404. sayısıyla okura “Merhaba” dedi. Ali Haydar Haksal tarafından yönetilen 64 sayfalık derginin kapağına bu sayıda imzası olan isimler ve Mustafa Cemil Efe’ye ait bir desen konulmuş. Sanatkârın bir hüsn-i hat çalışması da girişe alınmış. Bir Medeniyetin İflası başlıklı giriş yazısında konu Filistin. Yazı, İkbal’den alınan bir beyitle bitiyor: Filistin toprağından ateş yaratılışlı lale yetişsin diye / Orayı Müslüman kanıyla suluyorlar yine. Bu sayının şairleri, Nurettin Durman, Arif Ay, Mehmet Sertpolat, Osman Serhat Erkekli, Yunus Emre Altuntaş, Ebubekir Çağla, Sulhi Ceylan, Halil İbrahim Peşmen, Metin Kaplan, Ahmet Arif ve Arif Kutlu. Dergide ayrıca üç çeviri şiir var. Çeviriler, Ali Tülü, Abdülaziz Duman ve Ebru Kazan imzalı. Yedi İklim’deki iki çizgi çalışmasının ilki Hasan Aycın’a ikincisi de Zeynep Hilal Özdemir’e ait. Ali Haydar Haksal, Belkıs ile Süleyman yazılarının 12.’sini kaleme almış. Mete Çamdereli Yakın Şehirler’in üçüncüsünde Aksaray’dan Divriği’ne yol alıyor. Yunus Berk Üstün, Ferhat Öksüz’le konuşmuş. Mukadder Ucar Beyoğlu’nun metninin başlığı Can Erik Kozu. Dergiye çalışmalarıyla destek veren diğer kalem sahipleri, Yakup Şafak, İsmail Demirel, Yusuf Turan Günaydın, Aykağan Yüce, Fatma Zehra Beyazs, Yusuf Emir Culha, Yunus Berk Üstün, Ahmet Selman Demirel, Cengiz Karagöz, Recep Topçu, Şule Dal, Jale Nur Turgut ve Eren Buğdaycı. İstikrar âbidesi Yedi İklim’e, 0 533 276 62 12 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Sırların sırrı için

Yozgat’tan bütün yurda seslenen Çâre’nin güz sayısı yayımlandı. Her mevsim bi dene çıkar’ılan derginin yönetimi Mustafa Mete’ye emanet. Derginin güz sayısının kapağında iki çalışma yer bulmuş. Bin Çocuk Bir Islık şiiri Nuh Kılıçaslan’ın. Neva Selçuk’un metninin başlığıysa Kavak Ağacında Unutulan Kalp. Arka kapakta Esra Beşli’nin bir çizimi var. Çâre’nin şairleri, Furkan Alagöz, Ahmet Ceyhan, İlhan Kayhan, Mustafa Mete, M. Huzeyfe Erdemir, Ahmet Menteş, Ahmet Şevki Şakalar ve Cüneyd Ensari. Bu sayının konuğu Tarık Tufan. Kamil Büyüker, Yozgatlı ulemaları kaleme aldığı yeni bir yazı dizisine başlamış. Fuat Kale, Gönül Dağı’ndan Esir Şehrin İnsanları’na uzanan TRT edebiyat uyarlamalarını konu almış. Mustafa Çiftçi metinlerine devam ediyor. Kübra Karakaş Ayşe Şasa’yı yazmış. Ali Ayçil’in yazı başlığı Edebiyat Umuttur. Fatih Sel, Şanzelize Düğün Salonu üzerine yazmış. Arif Erdem Akbaş ve İlkay Çoşkun ‘kitap’ yazılarıyla bu sayıda. Edebiyat ve sinema ağırlıklı yazılara imza atan diğer yazarlar, İlhan Kayhan, Muhsin Aygün, Mehmet Toygar Özdemir, Ercan Köksal, Zeynep Altunok, Abdullah Kasay, Mehmet Önder Karakaş ve Firuze İşbilir. Sırların sırrına ermek için çıkan Çâre’ye, 0 216 352 49 77 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Zeynep Arkan





4 SORU: ZEYNEP ARKAN

1-Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Dergileri edebiyatın can damarı saydığım için, varlıklarını çok önemli bulur ve takip ederim. Çocukken abone olduğumuz dergileri (İslam, Kadın ve Aile, Dergâh…) her satırına kadar okurdum. Şimdi ise ilgi alanım olan şiire ağırlık veren yayınları takip etmeye gayret ediyorum.

2-Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Buzdokuz, bizzat mutfağında olmaktan onur duyduğum bir dergi. Öncü denebilecek içerikleriyle, kıymeti yıllar sonra daha çok anlaşılacak diye düşünüyorum. Bunun dışında Şiir Versus, Hece, Ruhsatsız, Aşkar, Söğüt, Ecinniler, Natama gibi dergileri takipteyim. Güncel şiirin net bir yansıması olan e-dergileri de ilgiyle okuyorum: Grunge Poetry, Kafagöz, Banliyö, Kulüp… gibi..

3-En son hangi dergiye katkı sundunuz?

En son Buzdokuz dergisine bir şiirimi yolladım. Şiir ve yazılarımı çeşitli dergilere yollama fırsatım her zaman olmuyor. Düzenli yazsak da önceliğimiz kendi çıkardığımız dergimiz oluyor. Buna zaman yetersizliği gibi etkenler sebep oluyor.

4-Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Antroposen Çağında Şiir adlı dosyasıyla Buzdokuz’u çok ilgi ve heyecanla okumuştum.



