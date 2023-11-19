Milli teknolojiden ilham aldık

TRT Çocuk’un mucit kahramanı Aslan’ın animasyon türündeki üçüncü sinema filmi “Aslan HÜRKUŞ 3: ANKA Adası” minik izleyicileriyle buluştu. İlk iki sinema filmiyle hem küçüklerden hem de büyüklerden tam not alan serinin yeni filminde de göklerdeki macera hız kesmeden devam ediyor. Eğlence, dostluk ve heyecan dolu, “Aslan Hürkuş 3: ANKA Adası” filminde de TUSAŞ'ın yerli üretim eğitim uçağı HÜRKUŞ, insansız hava aracı ANKA ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, çocukları büyük bir serüvene eşlik etmeye davet ediyor. Animasyon filmle okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek, onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek, takım ruhu ve dostluk kazanımlarıyla buluşturmak hedefleniyor. Yapımcılığını Murat Kaya’nın, yönetmenliğini H. Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı’nın üstlendiği filmin müziklerini ise ilk filmde olduğu gibi Ferman Akgül hazırladı. Filmin yapımcısı Murat Kaya ile konuştuk.





İHA’larımızdan ANKA başrol oldu

Filmin yapımcısı Murat Kaya, Aslan Hürkuş serisinin 2019 yılında planlanan ve gelişen bir süreç olduğunu belirterek, “Yerli animasyon kahramanlarımızla yine yerli ve milli savunma sanayi araçlarımızı bir araya getirdiğimiz bir seri oldu” ifadelerini kullanıyor. “Bu filmimizde, yerli ve milli İHA’larımızdan ANKA başrol oldu” diyen Kaya, “Açıkçası ilhamımız bu araçlarımızın sınırlarımızı da aşan başarıları ve bizleri gururlandırmalarıdır” şeklinde ifade ediyor. Kaya filmi de şu sözlerle paylaşıyor: “Yeni filmimiz de kahramanlarımız ANKA’nın bilimsel çalışmalar için görev yaptığı ANKA ADASI‘na giderler. Adada her şey normal giderken aniden düşen bir göktaşının yaydığı manyetik enerjiyle dronlar canlanır ve ANKA’ya karşı birlik olurlar. ANKA ve çılgın bilim adamımız Fikret zor durumda kalır ve dostu Hürkuş’tan yardım ister. Böylelikle kahramanlarımız adaya gelir ve müthiş bir macera başlar. Diğer iki filmimizden farklı olarak çok sayıda insansız hava aracı ve robot filme dahil olmuştur. Bunların yanında filmin sonunda göreceğimiz manyetik taş sayesinde canlanan, uçan araçlarımız artık Aslan’ın mucitliği ve becerisiyle bir yazılım tarafından canlanabilen hale gelecektir. Bu filmimizde kahramanlarımız daha da büyük macera ve aksiyona girerek, bireysel becerilerini de en üst noktaya taşımıştır. Aslan üst düzey bir mühendis gibi yazılımıyla, Mehmet ralli pilotu gibi sürdüğü aracıyla, Eren çözümleriyle tam bir gizli kahramanlığıyla ve ekibi sürekli mantıklı planlar yapmaya ve yönlendirmeye çalışan Zeynep’in en iyi performanslarıyla bu filmimizde göreceğiz.”





Artık çocuklar uçak mühendisi, pilot olmak istiyor

Aslan Hürkuş serisinin temel çıkış amacının çocuklara yerli ve milli teknolojileri, havacılığı ve uzayı sevdirerek bilinçlendirmek olduğunun altını çizen Kaya, “İlk iki filmimizde bunu başardığımızı şu şekilde söyleyebilirim; filmimizi sinemada izleyen çocuklarımıza film çıkışı filmi nasıl buldun sorusu yöneltildiğinde, çocuklarımızın bir kısmı pilot olmak istediğini, bir kısmının uçak mühendisi olmak istediğini ve bir kısmının bilim adamı olmak istediğini söylediğinde amacımıza ulaştığımızı görmüş olduk. Bunun dışında çocuklarımıza takım çalışması, fedakarlık, saygı, sevgi, şefkat ve etkileşim kurmanın önemini çocuklarımıza didaktik olmayacak şekilde anlattık” şeklinde konuşuyor.

Yaklaşık 11 yıldır TRT Çocuk ile çalışmakta olduğunu ifade eden Kaya, bu anlamda kanalın en eski yapımcıları arasında olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bu 11 yılda TRT içeriğinin nasıl olması gerektiğini, ekranın çocuklarımızı nasıl koruması gerektiğini öğrendik ve öğrettik. Kendi çocuklarıma TRT Çocuk ekranlarını rahatça açabiliyorum, geldiğimiz bu sosyal medya ve dijital çağ çılgınlığında bu ayrıcalık bana göre oldukça değerlidir.”





Bir sonraki filmimizde HÜRJET’i anlatacağız

“Filmlerimiz de kullanacağımız hava araçları TUSAŞ ile belirli bir program çerçevesinde ilerliyor” diyen Kaya, “Bu program çerçevesinde bir sonraki filmimizde HÜRJET’i anlatacağız. Karar verilen hava aracının ruhunu yansıtan bir film olması ve Aslan ile arkadaşlarının uyumu filmin oluşmasında en önemli kısmımızı oluşturuyor” şeklinde müjdeyi veriyor.



