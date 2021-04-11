Dijital sanat merkezi Sahneport kapılarını açtı

Farklı sanat disiplinlerine ait performansları tek bir platform altında toplayan dijital sanat merkezi Sahneport, sanatseverlerle buluştu. Sahneport kurucu ortakları Halim Ercan ve Eda Kendirli, platforma ilişkin bilgi verdi. Sahneport'un mevcut durumuna değinen Ercan, hem bütün sanat dallarından eserleri bir platformda buluşturduklarını hem de kullanıcı dostu bir ara yüz ile site dışına çıkmadan istenilen etkinliğe ulaşılmasını sağladıklarını dile getiriyor ve şu bilgiyi veriyor: "Sanat ve sanatçı dostu olarak özellikle pandemi döneminde sanatsevere ulaşamayan sanat eserlerini dijital dünyaya taşıyıp yepyeni bir mecra yaratmak için bu yola çıktık. Sistemimiz dijital biletleme modeliyle çalışıyor.”

ÇOCUKLARA VERİLEN MESAJ

Sahneport'ta multi-disipliner sanat dallarının hepsinin tek bir çatı altında toplandığını dile getiren Ercan, "Türkiye'nin doğusundan batısına kadar sanatın ulaşılabilir olmasını sağlıyoruz. Tiyatrodan sinemaya, konserlerden sergilere kadar tüm alanlardaki etkinlikleri, görme veya izleme fırsatı olmayanlarla buluşturuyoruz. Böylece kültür sanat etkinliklerimizi yerellikten evrenselliğe taşıdığımıza inanıyoruz" değerlendirmesini yapıyor. Ercan, Sahneport'ta çocuklara yönelik içeriklerin sayısının artacağını belirterek, "Çocuklara verilmesi gereken mesajın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun için birlikte çalışıp danıştığımız pedagoglardan da destek alarak, özel bir filtreden geçiriyoruz içerikleri" ifadesini kullanıyor.

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GLOBALE AÇILMAK HEDEFİMİZ

Sahneport kurucu ortağı Eda Kendirli ise dijital sanat merkezinin hedefleri hakkında bilgi vererek, öncelikli hedeflerinin global ölçekli sahne sanatlarını yayınlamak olduğunu söylüyor. Benimsedikleri evrensellik anlayışıyla sadece Türkiye'den değil yurt dışından eserleri de yayınlamayı misyon edindiklerinin altını çizen Kendirli, "Bu misyon doğrultusunda da ilk olarak Hollandalı iki tiyatro kurumu ile anlaştık ve sanatseverlere ulaştırmaya başladık. Bunların da sayılarını artıracağız. Hatta Türkiye'den sanat eserlerini de globale açmak gibi bir hedefimiz var" bilgisini paylaşıyor.

Eda Kendirli, salgın süresince fiziki olarak gerçekleştirilen birçok etkinliğin aynı zamanda dijitalde de izleyiciyle buluştuğunu vurgulayarak, şunları kaydediyor: "Böylece İstanbul'da bir etkinliğe gidemeyecek olan kişi aslında evinin rahatlığında kategorisinden bilet alıp o etkinliği izlemiş olacak. Tüm bunlarla birlikte platformumuzda yayınlanan etkinliklerin yanı sıra Sahneport'a özel farklı etkinlikler ve içeriklere de devam edeceğiz. Özel gösterim canlı konserlerin, dijital prömiyerlerin ve galaların yapıldığı bir platform olmayı hedefliyoruz."

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Sahneport, performans sanatları, konser, sergi ve müzelerin de arasında bulunduğu sanatsal içerikleri, geniş kültür sanat seçkisiyle sanatseverlere ulaştırmayı hedefliyor.

Farklı sanat disiplinlerine yer verilen dijital sanat merkezinde canlı yayınların yanı sıra tiyatro oyunu, konser, çocuk ve aile etkinlikleri, film gösterimi, belgesel, sergi, webinar, konuşma, eğitim ve kurumsal etkinlikler gibi farklı alanlarda gerçekleştirilen etkinliklere yer veriliyor.