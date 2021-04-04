​Yaşadığımız dünyaya bir de buradan bak​

Beden uzuvları, tıbbi atıklar, tıbbi protezler, endüstriyel atıklar, inşaat ve yıkım araçları… Emre Hüner’in ARTER’de açılan yeni sergisi [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı tam da bugünkü kaotik dünyadan bir kesit sunuyor. Hüner’in aynı düzlemde biraraya getirdiği bu parçalar birbirine eklemlenerek bugüne dair bir okuma fırsatı sunuyor izleyiciye.

HAYAT ÂSÂR sergisi sanatseverlerle buluştu

YENİ BİR YAZIM SÜRECİ ÖNERİYOR

Bir yıldan fazladan yaşadığımız izolasyon sürecine, biraz daha elektronik gözle bakıyoruz, bize sunulan zaten bunca karmaşanın arasında zaten yaşadığımız izolasyonun bir yansıması. Bilimkurguya, mekaniğe, biyolojiye, şehirleşmeye, iş gücüne, endüstriye ve daha birçok kavrama atıf yapan sergide Hüner, film, roman veya mimari yapı gibi formlar arasında aracı bir unsur olarak gördüğü senaryoyu işlevinden bağımsızlaştırıyor ve nihai bir sonuca varmak yerine açık bir üretim yöntemi, bir senaryo yazım süreci öneriyor.

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HAYAT Sanatkârın gözüyle İstiklâl Marşı

Heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film sekansları ve metinler, mecralar arasında zihninde karmaşık bir yapı kurarken, her birini çözümlemeye yönlendiren praktikler geliştiriyor. Bu noktada Hüner, izleyici sürece etkin ve yoğun biçimde dahil ediyor diyebiliriz. Peki sergiye ismini veren 5 saat 20 dakikalık Elektroizolasyon’un buradaki karşılığı ne? Tek kata yayılan sergiyi gezerken size eşlik eden inşaat sesleri ve serginin genelinde Hüner’in sunduğu yüzlerce parçanın oluşturduğu bütün, sergide yer alan biçimler arasında kendini ölçek ve malzeme farkları ve tekrarları üzerinden hissettiren altyapısal bir makine-özneye işaret ediyor ve yapay olanla biyolojik olanı, mekanik olanla organik olanı kavuşturma peşinde bir türlü birleşemeyen kurgusal anlatılar, yapıtlar ve ucubeler üretiyor. Ansiklopedik bir yaklaşımla sıralanan sonsuz listeler, üçboyutlu yazıcının dizgesi ile buluşurken, sanatçının sır deneyleriyle kaportacı, tesisatçı ve elektronikçinin doğaçlama pratiği arasında bir el işçiliği fikri beliriyor.

HAYAT Sanatla iyileşiyoruz

KARŞITLIK ÜZERİNDEN İLİŞKİSEL BİR ALAN

Strafordan, çimentodan, reçineden, demirden üretilen parçalar modernite deneyimini çift kutuplu olarak belirlemiş yalıtım ve kapatma pratikleri ile iletkenlik ve bulaşıcılık olgularının karşıtlığı arasında uzanan ilişkisel bir alanı irdeliyor aynı zamanda… Pandemi sonrası açılan yeni normal sergilerinin belki de en ilginci “[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı.” Geçtiğimiz yıl Dolapdere’deki yeni yerinde yola devam eden ARTER’in yeni mekanla kurduğu ilişki ve sanat dünyasına sözüyle örtüşebilecek bir sergi “[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı.”