Hayat Diyanet 90 bin camide fidan dikti
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Diyanet 90 bin camide fidan dikti

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla ülke genelindeki 90 bin camide sabah namazının ardından fidan dikme etkinliği düzenledi. Ankara'da Abdülkerim Kuzu Camisi’ndeki etkinliğe, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, fidan dikti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, fidan dikti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla bütün camilerde sabah namazını müteakip cemaatle birlikte fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Abdülkerim Kuzu Camisi’ndeki fidan dikme etkinliğine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl farkındalık oluşturmak amacıyla "Cami ve Hayat" sloganı ile ülke genelindeki birçok camide sabah namazının ardından cemaat ve din görevlilerinin, birlikte fidan diktiğini söyledi.

Erbaş, kendi diktiği fidanı suladı.

Hocalar cemaat ile fidan dikecek

"Peygamberimiz, 'İçinizden her biri kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin' buyuruyor" diyen Erbaş, "Bu kadar ağaca ve yeşile önem veren bir dinin mensuplarıyız. İşte bu farkındalığı oluşturmak için bugün bütün ülkemizde hocalarımız cemaatleri ile birlikte uygun yerlere fidan dikecekler" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, ülke genelindeki 90 bin camide fidan dikildiği öğrenildi.

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