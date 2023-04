Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an'ın bulunduğu yerde aydınlık olur

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2 bini aşkın yatılı Kur'an kursu olduğunu belirten Ali Erbaş, "30 bin civarında gündüzlü Kur'an kurslarımızda, camilerimiz, hafta sonu Kur'an kurslarımızla 4-6 yaş Kur'an kurslarımızla her yaştan insana hizmet etmeye gayret ediyoruz. İhtiyaç odaklı Kur'an kursları diyoruz, böyle geniş bir anlam verdik. Neden? Çünkü 7'den 70'e hatta 7'den önce de 70'den sonra da bütün kardeşlerimizin, bütün insanlarımızın Kur'an ile ilgili eğitimlerinde onların yanında olalım istiyoruz. Bunun için hafızlık Kur'an kurslarımızda şu an itibarıyla 80 bin civarında gencimiz eğitim almaktadır. İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızda zaman zaman 1 milyona yakın bazı yıllarda 1 milyonu aşkın öğrencimiz ders almaktadır. 35 bin kadar Kur'an kursu öğreticimiz ve camilerimizde 100 bin kadar imamımız, müezzinimiz insanımıza hangi yaştan olursa eğitim vermenin gayreti içerisindeler. Üsküp Kur'an Kursu şu an ülkemizin 81 ile, 922 ilçesinde bulunan Kur'an kurslarına bir adet daha burada bir Kur'an kursumuzu ilave etmiş olacağız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.