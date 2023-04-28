Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an'ın bulunduğu yerde aydınlık olur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'de Üsküp Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nun temel atma törenine katıldı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, belde halkı ve öğrencilerin katıldığı törenle kursun temelini atan Erbaş, Üsküp denilince akıllara ilimin, irfanın, alimlerin geldiğini belirterek, "İstanbul'da, özellikle son dönemlerde medreselerde ders veren, ilmiyle amir, irfan sahibi alimlerin bir kısmının belki de pek çoğunun Üsküplü olduğunu, Üsküp'te yetişmiş olduğunu, Üsküp'ten İstanbul'a geldiğini, onların hatıratlarında okuduğumda hep görürdüm. İşte bugün o Üsküp'ü hatırlatan buradaki Kırklareli ilimizin Üsküp beldesinde bulunmaktan duyduğum memnuniyet, mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.
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'İmamın, müezzinin, vaizin emeklisi olmaz'
Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap'ın, "Ben önce imamım sonra belediye başkanıyım" demesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Erbaş, "Biz diyoruz ki, emekli olan görevlilerimize; imamın emeklisi olmaz, müezzinin emeklisi olmaz, vaizin, müftünün emeklisi olmaz. Son nefesine kadar hocalığı devam eder. Hepimizin ortak ismi hocalıktır. Hocaların görevi son nefesine kadar devam eder. O yüzden ilimizde görev yapan yüzlerce hocamız inşallah birlik beraberlik içerisinde nerede bir hizmet varsa oraya koşuyorlar, koşmaya devam edecekler inşallah. Belde, köy, mezrada ülkemizin her yerinde diyoruz ki, biz vatandaşımızın her anında yanındayız" ifadelerini kullandı.
Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, "Emeği geçen insanlara efendimizin şu müjdesini duyurarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Buyuruyor ki efendimiz, insanoğlu öldükten sonra amel defteri kapanır. Ama 3 kişinin amel defteri kapanmaz. 3 sınıf insanın bunlardan birisi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Burada yetişen hayırlı evlatların anne babalarına müjdeler olsun. Burada yetişecek olan evlatların anne babalarına müjdeler olsun. Onların defterleri hiç kapanmayacak. İkincisi ilminden istifade edilen ilim adamlarına, alimler nice alimler kıldı geçti. Kitaplar yazdılar, eserler bıraktılar, talebeler yetiştirdiler. Onlara efendimiz böyle büyük bir müjdesi var. İnşallah burada ilmin temelini alan gençler ilimlerini devam ettirirler. Talebe yetiştirirler, kitaplar yazarlar, eserler bırakırlar. Ve onların da ameli hiç kapanmaz. Üçüncü müjde de bu binanın projesinden tamamlanmasına kadar katkıda bulunan, bir tuğla da benim olsun, bir tuğlanın karşılığını da ben karşılayayım, ödeyeyim diyen sadakayı cariye sahibi insanların da amel defterleri hiç kapanmayacak. Katkısı ne kadar çok olursa sevabı da o kadar büyük olacak. Onlara da müjdeler olsun" diye konuştu.