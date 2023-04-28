Cuma namazı
Cuma namazı saati, 81 il için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Müslümanların haftalık ibadetlerini idrak ettiği cuma namazı; farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınacak. İl il 28 Nisan cuma namazı vakitleri 81 ilde değişiklik gösterecek.
BUGÜN CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Diyanet tarafından yayınlanan 28 Nisan cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL:13:07
ANKARA:12:51
İZMİR:13:14
ADANA:12:41
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.