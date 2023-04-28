Cuma namazı saati, 81 il için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Müslümanların haftalık ibadetlerini idrak ettiği cuma namazı; farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınacak. İl il 28 Nisan cuma namazı vakitleri 81 ilde değişiklik gösterecek.

Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.