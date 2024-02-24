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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Gecesi mesajı: Zalimin zulmüne maruz kalan tüm dünya mazlumlarını unutmayalım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Erbaş, mesajında, "Bu gece dualarımızda işgalci İsrail'in zulmü altında mücadele eden Filistinli kardeşlerimizi, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ve zalimin zulmüne maruz kalan tüm dünya mazlumlarını unutmayalım, zalimlerin zulmünden kurtulabilmeleri için hep birlikte dua edelim." ifadelerini kullandı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:28 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:30 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ali Erbaş
Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erbaş, mesajında,
"Aziz milletimizin ve tüm alem-i İslam'ın mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyor, dua, ibadet ve itaatle ihya edeceğimiz bu mübarek gece hürmetine milletimizi ve insanlığı her türlü kederden beri kılmasını, günah yüklerinden ve kötülüklerden arınmış gönüllerle ramazan ayına kavuşturmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."
ifadelerini kullandı.
Erbaş,
"Bu gece dualarımızda işgalci İsrail'in zulmü altında mücadele eden Filistinli kardeşlerimizi, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ve zalimin zulmüne maruz kalan tüm dünya mazlumlarını unutmayalım, zalimlerin zulmünden kurtulabilmeleri için hep birlikte dua edelim."
dedi.
#Berat Kandili
#Ali Erbaş
#Doğu Türkistan
#Gazze
39 dakika önce
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