Hayat Tatilde sağlıklı beslenmenin yolları
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Tatilde sağlıklı beslenmenin yolları

Tatilde kilo almadan eve dönmek kolay değil. Ancak fiziksel aktiviteleri artırıp tükettiğiniz yiyeceklere dikkat ederseniz bu mümkün. Mesela karbonhidrata sınır koyup sebze yemeklerine daha büyük porsiyonlar ayırırsanız kilo almanın önüne daha kolay geçersiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyet Uzmanı Tuba Örnekten tatilde sağlıklı beslenmenin yolları
Arşiv

Tatillerde hava değişiminin yanı sıra uyku ve beslenme düzeninde de günlük hayata göre değişim oluyor. Rutin hayatında sağlıklı ve düzenli beslenen, fiziksel aktiviteye önem veren kilosu ideal kişilerin tatilde biraz sınırların dışına çıkmalarında bir sakınca olmayabileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bu bilince sahip olduğunuzda tatilde fazla kaçırdıklarınız ne kilonuzu arttırır ne de vicdanınızı sızlatır. Tatile çıkmadan kısa zaman önce yapılan çok düşük kalorili ve gerçekçi olmayan diyetler her ne kadar sonuca ulaştırsa da tatilde aldığınız yüksek kalorili yiyecekler hızlı bir şekilde kiloları yerine koyacak ve bağışıklık sisteminizi tehdit edecek, bir sonraki kilo verme girişiminizi zorlayacaktır” açıklamasında bulundu.

Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, tatilde sağlıklı beslenmek için şu önerilerde bulundu:

- Kahvaltıda sebzeyi büyük, unlu yiyecekleri küçük porsiyonlarda tercih edin

Öncelikle bol çeşitli kahvaltılar karşımıza çıkıyor. Klasik kahvaltı menüsü haricinde ek olarak poğaça, börek vb. unlu yiyecekler, kaymak-bal, sucuk-salam gibi işlenmiş etler, çikolatalar görürüz. Burada önemli olan miktarları küçük tutmak. Kahvaltı tabağınızı önceden çeşitli sebze grubunu büyük porsiyonlarda, unlu yiyecek grubunu küçük porsiyonlarda dolduracak şekilde, peynir, yumurta, zeytininizle beraber hazırlayın ve tabağınızın dışına çıkmadan tüketin. Bu size ölçülerinizi kontrol altına almayı sağlayabilir.

- Öğle yemeğinde yağlı ve ağır besinler tüketmemeye özen gösterin

Öğle yemeklerinizde pizza, makarna veya patates kızartmalarını değil, taze/kuru meyve, sade dondurma, yoğurt, ceviz/fındık/badem, sade maden suyu, taze sıkılmış meyve suları, gibi serinletici, sağlıklı küçük atıştırmalıkları tavsiye ederim. Maden suyu ve badem sütü kullanarak smoothie de içebilirsiniz.

Diyet yapanlar diyetine uygun yemek yiyebilir

- Tatilde bol sohbetli uzun süren, lezzetli akşam yemekleri kaçınılmaz. Dolayısıyla öğle saatleri hafif beslenme ve yüzme/bisiklet vs. gibi fiziksel aktivite ile geçirirseniz akşam yemeğinin keyfini çıkarabilirsiniz. Eğer kilo verme sürecinde tatile çıktıysanız, dilerseniz diyetinize devam edin ama kilo almamaya çalışmak daha gerçekçi bir hedef olabilir. Tatil bitiminde zayıflamaya devam edebilirsiniz. Tatil sürecini yönetebilirseniz ideal kilonuzu koruma kontrolü her zaman sizin elinizde olur.

Abone Ol Google News
Başbakanlık Ofisine saldırdılar

Başbakanlık Ofisi'ne saldırdılar

​İngiliz polisinin aşı karşıtlarına müdahalesi sert oldu.
Artış trendi sürecek

Artış trendi sürecek

Koronavirüste vaka sayısı 11 bine çıkınca uyardı.
İzmirde yaşayan genç kadın: Sokakta başörtümü açıp AK Partinin köpeğisin diyerek saldırdılar

Suriye sınırında alçak saldırı

Suriye sınırında alçak saldırı

​MSB iki askerin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını açıkladı.

​Ağaçtaki dört bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı.

​Son yirmi dört saatin koronavirüs bilançosu belli oldu.
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 2023 mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya ve Kariye mesajı:

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı.

​Temizlik çalışmalarına komandolar da destek verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.