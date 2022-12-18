Diz ağrısı sadece diz ağrısı değildir: Başka hastalıkların habercisi olabilir

Her yaştan insanın şikayet ettiği diz ağrıları yaşama kalitesini büyük ölçüde düşürüyor. Menisküs yırtığı, kıkırdak aşınması, kemik ödemleri ve tendon yaralanmaları diz ağrılarının en sık nedenleri arasında gösteriliyor. Bu nedenlere ek olarak romatizmal hastalıkların da diz ağrılarına yol açtığını belirten İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, “Çekilen diz ağrıları başka hastalıkların habercisi olabilir. Çocukluk ve adölesan dönemde gece ağrıları ve giderek büyüyen şişlik, diz çevresinde kemik veya yumuşak dokudan kaynaklanan bir tümör olabiliyor. Diz ağrıları bazen kalça sorunlarına da işaret ediyor. Özellikle dizin iç tarafına yansıyan ağrılar Kalça Avasküler Nekrozu veya kalça kireçlenmesi olabiliyor” dedi.

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ŞİKAYETLERİN İZİNİ SÜRÜYORUZ

Diz ağrısının hastanın şikayetleri doğrultusunda incelendiğini söyleyen Azboy, “Hastalara detaylı fizik muayene sonrası genellikle çekilen grafiler teşhis için yeterli oluyor. Ancak gerekli durumlarda MR ve bilgisayarlı tomografiden de yararlanıyoruz. Tanı için bazen romatizma testleri de kullanılıyor. Romatoid artrit gibi kronik hastalıklar diz ağrılarını tetikleyebiliyor” diye konuştu.

D VİTAMİNİ ACIYI AZALTIR

Vitamin eksikliğinin diz ağrılarını tetiklediğini hatırlatan Azboy, D vitamini eksikliğinin giderilerek, diz çevresi kaslarını güçlendirmenin ağrıları ağrıları büyük ölçüde azalttığını söyledi.

İbrahim Azboy

EGZERSİZ RUTİNE DÖNÜŞMELİ

Diz ağrılarının büyük oranda 50 yaş sonrası ortaya çıktığını ifade eden Azboy, “Genç yaşta profesyonel sporcularda menisküs yırtıkları, kıkırdak, tendon yaralanmaları nedeniyle ağrılar görülüyor. Maalesef kendimize yeteri kadar bakmıyoruz. Yediklerimize dikkat etmiyor ve egzersizi hayatımızın rutini haline getiremiyoruz” diye konuştu.

MUTLAKA KİLO VERİN

Diz sağlığı için diz eklemine binen yükü azalmanın önemine vurgu yapan Azboy sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yükü azaltmak için kilo vermek gerekiyor. Diz çevresindeki tüm kasları güçlendirmek için rutin olarak egzersiz yapmak gerekiyor. Ancak egzersiz yaparken dizlerimizi aşırı zorlayacak tarzda egzersizlerden kaçınmak önemli. Aksi takdirde eklem kıkırdaklarına kalıcı olarak zarar verebiliriz.”

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