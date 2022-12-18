Hayat Diz ağrısı sadece diz ağrısı değildir Başka hastalıkların habercisi olabilir
GENEL SAĞLIK

Diz ağrısı sadece diz ağrısı değildir: Başka hastalıkların habercisi olabilir

Hayatı çekilmez hale getiren diz ağrıları aslında başka hastalıkların habercisi olabilir. Prof. Dr. İbrahim Azboy, "Diz ağrıları, D vitamini eksikliğine, bazen de kalça sorunlarına işaret eder. Diz eklemine binen yükü azaltmak için kilo vermek gerekir" dedi.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Diz ağrısı sadece diz ağrısı değildir: Başka hastalıkların habercisi olabilir
Hayatı çekilmez hale getiren diz ağrıları aslında başka hastalıkların habercisi olabilir.

Her yaştan insanın şikayet ettiği diz ağrıları yaşama kalitesini büyük ölçüde düşürüyor. Menisküs yırtığı, kıkırdak aşınması, kemik ödemleri ve tendon yaralanmaları diz ağrılarının en sık nedenleri arasında gösteriliyor. Bu nedenlere ek olarak romatizmal hastalıkların da diz ağrılarına yol açtığını belirten İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, “Çekilen diz ağrıları başka hastalıkların habercisi olabilir. Çocukluk ve adölesan dönemde gece ağrıları ve giderek büyüyen şişlik, diz çevresinde kemik veya yumuşak dokudan kaynaklanan bir tümör olabiliyor. Diz ağrıları bazen kalça sorunlarına da işaret ediyor. Özellikle dizin iç tarafına yansıyan ağrılar Kalça Avasküler Nekrozu veya kalça kireçlenmesi olabiliyor” dedi.

ŞİKAYETLERİN İZİNİ SÜRÜYORUZ

Diz ağrısının hastanın şikayetleri doğrultusunda incelendiğini söyleyen Azboy, “Hastalara detaylı fizik muayene sonrası genellikle çekilen grafiler teşhis için yeterli oluyor. Ancak gerekli durumlarda MR ve bilgisayarlı tomografiden de yararlanıyoruz. Tanı için bazen romatizma testleri de kullanılıyor. Romatoid artrit gibi kronik hastalıklar diz ağrılarını tetikleyebiliyor” diye konuştu.

D VİTAMİNİ ACIYI AZALTIR

Vitamin eksikliğinin diz ağrılarını tetiklediğini hatırlatan Azboy, D vitamini eksikliğinin giderilerek, diz çevresi kaslarını güçlendirmenin ağrıları ağrıları büyük ölçüde azalttığını söyledi.

İbrahim Azboy
İbrahim Azboy

EGZERSİZ RUTİNE DÖNÜŞMELİ

  • Diz ağrılarının büyük oranda 50 yaş sonrası ortaya çıktığını ifade eden Azboy, “Genç yaşta profesyonel sporcularda menisküs yırtıkları, kıkırdak, tendon yaralanmaları nedeniyle ağrılar görülüyor. Maalesef kendimize yeteri kadar bakmıyoruz. Yediklerimize dikkat etmiyor ve egzersizi hayatımızın rutini haline getiremiyoruz” diye konuştu.

MUTLAKA KİLO VERİN

Diz sağlığı için diz eklemine binen yükü azalmanın önemine vurgu yapan Azboy sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yükü azaltmak için kilo vermek gerekiyor. Diz çevresindeki tüm kasları güçlendirmek için rutin olarak egzersiz yapmak gerekiyor. Ancak egzersiz yaparken dizlerimizi aşırı zorlayacak tarzda egzersizlerden kaçınmak önemli. Aksi takdirde eklem kıkırdaklarına kalıcı olarak zarar verebiliriz.”

100 yaşını görmek hayal değil: Uzun yaşayan insanların sırrı bu besinde
FOTOĞRAF 12
Title
Yaşam süresi, genetik ve çevresel faktörlerle belirlenen önemli sağlık konularından biri. Beslenme ise bu noktada en önemli etkenlerden biri. Ne yediğini, nasıl yediğiniz gibi değişkenler, aslında uzun olabilecek bir ömürde kısalmalara sebep olabilecek, çeşitli kronik hastalıkların zeminini hazırlayabilecek konuların başında geliyor. Peki 100 yaşını geçenler nasıl besleniyor dersiniz?
Title
Dünyanın en sağlıklı bölgeleri olarak bilinen Mavi Bölge dünyanın 5 farklı bölgesi; en uzun yaşam süresine sahip insanlarının yaşadığı yerler olarak nitelendiriliyor. Yunanistanda Ikaria Adası, Japonyada Okinawa Adası, İtalyada Sardinya Adası, ABDde Loma Linda kasabası ve Kosta Rikada Nicoya Yarımadası bu 5 bölgeyi oluşturuyor.
Title
Bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, her ne kadar yaşam beklentisini yükseltse de araştırmalar; hareketlilik oranı, stres seviyeleri ve beslenmenin uzun ömür sırlarının en büyük anahtarı olduğunu belirtiyor. En ağır öğünlerini sabah yerken en hafif öğünlerini akşam saatlerinde yedikleri tespit edilen bu bölge insanları, aynı zamanda akşam yemeklerinden sonra herhangi bir besin almayı kesiyorlar.
Title
Mavi Bölge insanlarının aslında çok sık atıştırmadıklarını veya normalde bildiğimiz sık sık kalorili beslenme sisteminden uzak olduklarını söyleyebiliriz. Fakat bazı yeme alışkanlıklarını uygulamak için atıştırmalık seçimlerinizi göz atabilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalık yiyecekleri daha sağlıklı seçeneklerle değiştirebilirsiniz.
Title
FINDIKFındık, bu bölgede yaşayan insanların ortak atıştırma alışkanlıklarından biri. Örneğin; National Geographic dergisinin yayınlanan bir sayısına göre, Loma Lindada her gün fındık yiyen Adventistlerin, çok sık fındık yemeyenlere göre daha uzun bir yaşam beklentisine, daha düşük kolesterol oranlarına, daha az iltihaplanmaya ve daha düşük kan basıncına sahip oldukları bulundu. American Journal of Lifestyle Medicineden bir rapor, beş Mavi Bölge topluluğunun hepsinin çoğunlukla bitki bazlı olduğunu ve sadece ara sıra et tükettiğini belirtiyor. Bu nedenle diyet yağlarının çoğunu fındık ve zeytinyağı gibi gıdalardan alırlar.
Title
TAM BUĞDAY TOSTUKonu ekmek olduğunda, dünyadaki en uzun süre yaşayan insanların hepsinin ortak noktalarından bir diğeri; beyaz ekmek yememeleridir. Bunun yerine Mavi Bölge toplulukları kepekli tahıllar içeren ekmekler tüketiyorlar. Hızlı bir atıştırmalık isterseniz ve karbonhidrat ihtiyacınız bulunuyorsa peynir ve domates ile hazırlayacağınız lezzetli bir tam buğday ekmeği ile yapılmış tost, en iyi atıştırmalık veya hafif bir öğün olarak tüketilebilir.
Title
AVOKADOLoma Lindanın Adventist topluluğu düzenli olarak avokado tüketiyor. Bu topluluk, avokado tüketimi sayesinde ekstra potasyum alıyor, böylece kan basıncı seviyelerini minimumda tutabiliyorlar. Bu sayede karşılaşılabilecek olan yüksek tansiyon riskini düşürüyor. Avokadonun kalp sağlığına olan desteği, uzun zamandır biliniyor. Penn Stateden bir 2019 araştırma çalışması, günde bir avokado yemenin LDL kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olabileceği tespit edildi.
Title
MUZNicoyan halkı, düzenli olarak tükettikleri besinler arasında muz sayesinde yoğun bir sağlık yararından faydalanır. Muz, içeriğindeki potasyum, C vitamini ve lif bakımından oldukça yüksektir. Gün boyunca yeterince lif tüketimi, herhangi bir sağlıklı beslenme stilinin vazgeçilmez noktalarından biridir. Mavi Bölge olarak adlandırılan bölgelerde yaşayan insanların ortak noktalarından biri ise lif tüketiminin yüksek olmasıdır. Bu sayede hem kalp sağlığınızı iyileştirebilir, hatta bazı kanser risklerini düşürmeye yardımcı olur.
Title
NOHUTIkaria ve Sardunyada doğru nohut, düzenli bir tüketime sahip ve özellikle çorba, atıştırmalık ve kavurma işlemi olarak ana yemeklerde sıklıkla tüketiliyor. Nohut, içeriğindeki lif, protein ve sağlıklı yağlarla birlikte gelir. Dengeli ve bitki bazlı bir atıştırmalık yapar. Ayrıca sindirime yardımcı oldukları, kanser riskini azalttığı ve kolesterol düşürdüğü tespit edilmiştir.
Title
SİYAH FASULYEAtıştırmalık olarak tüketmeyi düşünmek ilginç gelse de öğünler arasında sevdiğiniz baharatlarla hafif bir salata olarak tüketilebilir. Böylece günlük porsiyonlarınızı ayaralayabilirsiniz. Siyah fasulye, genel olarak en sağlıklı gıdalardan biri olarak kabul ediliyor. Bitki bazlı bir protein kaynağı olmasının yanı sıra aynı zamanda lif bakımından da oldukça yüksektir ve kolesterolü düşürür, sindirim ve bağırsak sağlığını iyileştirir, beyin ve bilişsel sağlığı destekler ve kan şekeri düzeylerini stabilize etmeye yardımcı olduğu bulunmuştur.
Title
KAHVEKahve, Mavi Bölgede yaşayan insanların bir başka ortak noktasıdır. Ancak, sabah saatlerinde sade bir kahve içmek büyük bir önem taşır. Bu bölgedeki insanlar genellikle sadece kahve tercih ediyorlar. Şeker ve krema oranı yüksek kahveler, yararlı etkilerinden çok yüksek işlenmiş şekere maruz kalmanıza neden olur. Sabah saatlerinde ılık bir kahve içmek, faydalı bir enerji artışı sağlarken, iltihaplanmayı azaltır, kronik hastalık riskini düşürür ve hatta kalp sağlığını iyileştirebilir.
Title
ÇAYÇok fazla kahve içmiyorsanız veya daha fazla miktarda kafeinden kaçınmak istiyorsanız, çay sağlıklı bir gün ortası içeceği olarak tercih edilebilir. Japonyadaki Okinawa topluluğu düzenli olarak yeşil çay içiyorlar ve National Geographice göre fincanlarına düzenli olarak yasemin ve zerdeçal eklemesi yapıyorlar. Yeşil çay, belirli kanser riskinizi azaltmanıza, vücuttaki iltihaplanma oranını düşürmeye, metabolizmanızı hızlandırmanıza ve hatta zamanla beyin sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Yeşil çay en sağlıklı çay seçeneklerinden biri olsa da, diğer birçok siyah ve bitki çayları da birçok sağlık yararına sahiptir.
100 yaşını görmek hayal değil: Uzun yaşayan insanların sırrı bu besinde
Yaşam süresi, genetik ve çevresel faktörlerle belirlenen önemli sağlık konularından biri. Beslenme ise bu noktada en önemli etkenlerden biri. Ne yediğini, nasıl yediğiniz gibi değişkenler, aslında uzun olabilecek bir ömürde kısalmalara sebep olabilecek, çeşitli kronik hastalıkların zeminini hazırlayabilecek konuların başında geliyor. Peki 100 yaşını geçenler nasıl besleniyor dersiniz?
Diz ağrısı sadece diz ağrısı değildir

Diz ağrısı sadece diz ağrısı değildir

​Başka hastalıkların habercisi olabilir.
Asgari ücret salıya tamam

Asgari ücret salıya tamam

​Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den uzlaşma sinyali.
Taht oyunlarınıza bizi alet etmeyin

Taht oyunlarınıza bizi alet etmeyin

​Avara kasnak gibi toplanıp dağılıyorlar.
Teknoloji araçları aramıza girmesin

Teknoloji araçları aramıza girmesin

​Yalnızlığım bir telefon kadar yakın.
Güç birliği

Güç birliği

​Turan ordusunun temeli atıldı.
Adayı miting değil biz belirleriz

Adayı miting değil biz belirleriz

​İmamoğlu'na altılı masadan veto.

CHP FETÖ'nün işgali altında

CHP FETÖ'nün işgali altında

​Muharrem İnce eski partisinden ayrılma sebebini açıkladı.
Akın Paris'te katledildi

Akın Paris'te katledildi

​Okuldan eve dönerken başından vurularak öldürüldü.
FETÖ'cülere poşetle döviz

FETÖ'cülere poşetle döviz

​ATM'ler üzerinden dağıtıyorlar.
Az bulunan ilaçların ihracatı durduruldu

Az bulunan ilaçların ihracatı durduruldu

​'Hastalarımızın içi rahat olsun'
Twitter FBI ile çalışmış

Twitter FBI ile çalışmış

​Talep üzerine çok sayıda hesap sansürlendi.
Suikast timinin son halkası

Suikast timinin son halkası

​Levent Göktaş tutuklandı.
Mobil psikolog

Mobil psikolog

​Online hizmetler ücretli de ücretsiz de olabiliyor.
Hırvatistan dünya üçüncüsü

Hırvatistan dünya üçüncüsü

​Fas'ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan turnuvayı üçüncü tamamladı.
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Çarşamba gününe kadar devam edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.