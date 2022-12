Diz ağrısı sadece diz ağrısı değildir: Başka hastalıkların habercisi olabilir

FINDIKFındık, bu bölgede yaşayan insanların ortak atıştırma alışkanlıklarından biri. Örneğin; National Geographic dergisinin yayınlanan bir sayısına göre, Loma Lindada her gün fındık yiyen Adventistlerin, çok sık fındık yemeyenlere göre daha uzun bir yaşam beklentisine, daha düşük kolesterol oranlarına, daha az iltihaplanmaya ve daha düşük kan basıncına sahip oldukları bulundu. American Journal of Lifestyle Medicineden bir rapor, beş Mavi Bölge topluluğunun hepsinin çoğunlukla bitki bazlı olduğunu ve sadece ara sıra et tükettiğini belirtiyor. Bu nedenle diyet yağlarının çoğunu fındık ve zeytinyağı gibi gıdalardan alırlar.