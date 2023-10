Down sendromlu bireyler işbaşında

2012’den bu yana down sendrom-luların üretken bir çalışana dönüşerek aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak için faaliyet yürüten Türkiye Down Sendromu Derneği, 18 yaş üstü down sendromlu bireylerin “İstihdam +1” programı ile iş hayatına atılmalarına olanak sağlıyor. Türkiye’deki büyük firmalardan da istihdam desteği gören program, down sendromlu bireylerin iş hayatına katılımlarını kolaylaştıracak koçlarını ise “Destekli İstihdam İş Koçu Eğitim Programı”yla yetiştiriyor. İş hayatına katılmaya hazır, eğitimli bireyler için yetenek ve birikimlerini anlamlı bir şekilde kullanabilecekleri istihdam fırsatı sağlayan programla down sendromlu bireyler uygun işlere yerleştiriliyor. 17 ilde 44 firma ile down sendromlu bireyler muhasebe ve insan kaynakları departmanları, banka, restorant, otelin kat hizmetleri gibi farklı sektörlerde, farklı rollerde çalışarak para kazanıyor. Program ayrıca down sendromlu bireylerin iş hayatına atılmasıyla kendine güvenen, becerikli, mutlu, sosyal yetişkinler olunmasına ve ailelerinde çocukları için daha az gelecek endişesi taşımasına fırsat sağlıyor. Down sendromluların hayatın içine, her alana dahil olması toplumsal ön yargıları ve bariyerleri de kaldırıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye) Genel Sekreteri Fulya Ekmen ve özel bir bankanın genel müdürlüğünde insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Yağmur Topçu ile bir otelde garsonluk ve baristalık yapan Kaan Erdem’le Ataşehir’de yer alan Türkiye Down Sendromu Derneği’nde bir araya geldik.