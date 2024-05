Her yıl tüm dünyada büyük bir coşkuyla kutlanan 4 Mayıs Star Wars Günü’nde ülkemizde de özel bir etkinlik gerçekleşti. Zorlu PSM’de Piu Entertainment tarafından düzenlenen “Star Wars: A New Hope in Concert” etkinliğinde serinin ilk filmi, David Joseph Mahoney yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası’nın müzikleriyle izlendi. Konser öncesi konuklar, gerçek boyutlu Stormtrooper’lar ve ışın kılıçlarıyla fotoğraf çekildi.