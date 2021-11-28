Hayat Dünya turundanYarına Notlar
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Dünya turundan Yarına Notlar

Uluslararası Bağımsız Küratörler (ICI) oluşumunun “Yarına Notlar” adlı gezici sergisini İstanbul’da. Pera Müzesi’nde açılan sergi 30 küratörün ortak çalışmasıyla hazırlanmış. ABD ve Çin’de sergilenen “Yarına Notlar” sanatseverleri bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dünya turundan Yarına Notlar
Yarına Notlar sergisi Pere Müzesi'nde.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 2021 yılını üç yeni sergiyle kapatıyor. Müzenin yeni süreli sergilerinden Yarına Notlar, Independent Curators International (ICI) [Uluslararası Bağımsız Küratörler] oluşumu tarafından hayata geçirildi. Sergiye COVID-19 pandemisinin ilk aylarında, ICI üyelerinden gelen metinlerle oluşturulan “Saha Raporları” başlıklı yazı dizisi ilham verdi. Gezici bir sergiye dönüşen Yarına Notlar, 2021 başında dünya turuna başladı. ABD’de Cantor Fitzgerald Gallery, Haverford College, Kanada’da Contemporary Calgary, Çin’de Sifang Art Museum’da ziyarete açılan sergi, Türkiye’de, Pera Müzesi’nde sanatseverlerle geçen hafta buluştu.

“Yarına Notlar” sergisi.
“Yarına Notlar” sergisi.

Dünyanın dört bir yanından 29 sanatçının eserlerini bir araya getiren Yarına Notlar, küresel bir çağda sanatın kolektif hafızanın inşasındaki rolünü ele alıyor. Sergideki birçok çalışma, kuşku ve güvensizliğin yükseldiği zamanlarda dünyayı anlamlandırmanın yollarını sorguluyor. Bu kültürel geçiş döneminde her eser, yakın geçmişten bir ilham kaynağı ve geleceğe yön veren bir bakış açısı öneriyor. Pandemi döneminde yaşanan tecrit, ev hayatı ve bakım kavramlarına odaklanan eserler ile, pandemiye doğrudan referans vermeyen eserler hep beraber incelendiğinde, bir bütün olarak günümüzün yansımasını oluşturuyor.

“Yarına Notlar” sergisi.
“Yarına Notlar” sergisi.

30 KÜRATÖR HAZIRLADI

Ziyaretçilere küresel bir deneyim üzerine düşünme fırsatı veren Yarına Notlar, ICI Küratöryel Eğitim Programı mezunları arasından seçilen 30 küratör tarafından hazırlandı. ICI Sergiler Yöneticisi Becky Nahom, 25 ülkeden 30 küratörün ortak çalışmasıyla hayat bulan bu sergide, bugün görülmesinin önemli olduğuna inandıkları eserleri sanatseverlerle buluşturduklarını belirtirken; ortak güven üzerine kurulu olan bu serginin aynı zamanda okuyucular, ziyaretçiler ve gözlemcilerin eserlerle iletişim kurmaları için bir çağrı olduğunu söylüyor.

Uluslararası Bağımsız Küratörler (ICI) oluşumu tarafından düzenlenen, Frances Wu Giarratano, Becky Nahom, Renaud Proch ve Monica Terrero’nun programladığı Yarına Notlar gezici sergisi, Andy Warhol Görsel Sanatlar Vakfı, VIA Sanat Fonu, ICI Mütevelli Heyeti ve Uluslararası Forumu’nun destekleriyle gerçekleştirildi. Sergi 6 Mart tarihine kadar görülebilir.

Pera Müzesinde Bizans üzerine ise iki sergi açıldı.
Pera Müzesinde Bizans üzerine ise iki sergi açıldı.

Bizans üzerine iki sergi

  • Pera Müzesinde Bizans üzerine ise iki sergi açıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde yer alan Bizans eserlerini odağına alan sergilerden ilki, “İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800–1955”, Bizans araştırmalarının İstanbul’daki gelişimine ışık tutuyor. Bizans hakkında yapılmış bilimsel araştırmaları inceleyen “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm?” sergisi ise edebiyattan video oyunlarına, çizgi romandan müziğe, sinemadan modaya, farklı alanlarda Bizans algısına ait ortak temaları bir araya getiriyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Panorama” adlı romanından ismini alan sergi, Bizantinizm kavramını farklı çehreleri ve tezahürleri ile ele alıyor. “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm?” sergisi, Bizans kiliselerinde ana mekan ile yalnızca din adamlarının girebildiği bölümü birbirinden ayıran bir ikonostasis ile açılıyor. Sergide 50’yi aşkın sanatçı, yazar, illüstratör, müzisyen, sinemacı ve moda tasarımcısının Bizans’a atfedilen eşsizliği ve egzotizmi farklı açılardan yorumlayan ve görselleştiren işleri yer alıyor.Sergiler 6 Mart’a kadar Pera Müzesi’nde açık olacak.
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