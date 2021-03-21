Sanatla iyileşiyoruz

Mart itibariyle başlayan “Yeni normal” sürecinde müze, galeri ve sergi salonları kapılarını yeni projeleriyle açtı... Pandemi koşulları nedeniyle belli koşullarda sayılı izleyiciyi ağırlayan müze ve galeriler yeni sezon duyurularına başladı bile... Şimdi pandemide yaşanan olumsuz sürecin yaralarını sanatla sarma vakti... İstanbullu sanatseverlerin sanat rotasını oluşturan noktalara uğrayıp yeni dönemde neler olduğuna bir bakalım…

SALT’ın yeni sergisi “Kazı ve Yüzey” 13 Nisan’da açılıyor.

REFİK ANADOL’DAN HATIRA VE DÜŞLER

Önümüzdeki en heyecan verici sergilerden biri Refik Anadol imzalı “Makine Hatıraları: Uzay.” Anadol, evrenin derinliklerini keşfetmeyi amaçlayan bilimsel girişimler ve makine zekası kullanılarak yapılan görsel spekülasyonlar aracılığıyla, bilgi kümelerinin açık uçlu estetik olanaklara dönüştüğü alternatif bir veri evreni yaratıyor. Serginin ilk bölümü “Hatıralar”, Anadol’un yapay zeka yardımıyla uzayla ilgili henüz yorumlanmamış, ham görsel verileri topladığı ve onları pigmentlere dönüştürdüğü bir dizi dinamik veri tablosu sunuyor. İkinci bölüm, “Düşler”, üç boyutlu veri heykelleri ve 15 dakikalık, mekanla bütünleşik bir yapay zeka sineması enstalasyonundan oluşuyor.

PİLEVNELİ’yle komşu, ARTER ise Emre Hüner’in yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerinden oluşan [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı başlıklı kişisel sergisini 24 Mart’ta ziyarete açıyor. Küratörlüğünü Aslı Seven’in üstlendiği sergide mecralar arasında ilerleyen, doğaçlamaya dayalı, performatif bir üretim sürecini yansıtan heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film sekansları ve metinler yer alıyor.

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Galeri Diani’deki KÖK sergisi yedi kadın sanatçıyı buluşturuyor. n

ETEL ADNAN’IN İZİNDE PERA’DAYIZ

Pera Müzesi şimdi Etel Adnan’ın yaşamına pencere açmaya hazırlanıyor Etel Adnan Retrospektifi “İmkânsız Eve Dönüş”6 Nisan’da ziyarete açılıyor. Küratörlüğünü Serhan Ada ile Simone Fattal’in üstlendiği sergi, 1925’te Beyrut’ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ailede dünyaya gelen Etel Adnan’ın, zengin kimliği yansıtan eserlerini İstanbul’a taşıyor.

SALT ise dil üzerine sorgulamalara yer veren yeni sergisiyle izleyicisini ağırlayacak. Sözcüklerin çok yönlülüğü ve çeviri üzerine araştırmalar yapan Deniz Gül’ün, “Ardışık” programı kapsamında SALT Galata’nın üç katına yayılan “Kazı ve Yüzey” sergisi, dilin araçsallaştırılması ve sözcüklerin katıksız anlamlar barındırması fikrine karşı önermeler geliştiriyor. Sergi 13 Nisan’da SALT Galata’da ziyarete açılacak.

KADINLARDAN KÖK’LERE DAİR..

Tophane’deki Galeri Diani bu kez “KÖK” sergisiyle karşımızda... Küratarlüğünü Telga Südor Mendi’nin üstlendiği sergide ‘KÖK’ kavramını merkeze alarak işaretlediği üç temel anlayışı aydınlatmaya çalışıyor. Birbirinden çok farklı ve öznel yapıtlar üreten ve hatta farklı kuşaklardan olan yedi kadın sanatçı ‘kadının’ isteyerek ve çoğunlukla da istemeden yüklendiği üç görev üstünde yoğunlaşarak ‘KÖK’ kavramını açmaya ve izleyiciyle bütünleştirmeye çalışıyorlar.