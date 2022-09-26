Duvarından 'kan' aktığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı

Korku filmlerini aratmayacak olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Kaliforniya'da yaşayan 30 yaşındaki Lexy Chidester evinde anlam veremediği bir kaynaktan akan kan ile neye uğradığını şaşırdı. Evindeki bir duvardan akan kanın kaynağını bulmaya çalışan Chidester o anları sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştı.

DÜNYA ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki hareketleri sosyal medyada gündem oldu

"Ne olduğunu anlayamadım"

Kaliforniya'da yaşayan 30 yaşındaki Lexy Chidester'in paylaştığı video kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Chidester, olayla ilgili olarak, "Birinin ne yapılması gerektiği konusunda fikrini almak için videoyu çektim çünkü ne olduğunu anlayamadım" dedi.

Jack Nicholson'un başrollerinde oynadığı cinnet filmine gönderme yapan sosyal medya kullanıcısı kanın nereden geldiğini anlamak için çalışmalara başladı. Chidester, başlangıçta kanlı duvarları pek önemsemediğini söylüyor. Ertesi gün banyo dolabının tezgahındaki kan havuzunun iki katına çıktığını gören kadın büyük bir paniğe kapılıyor.

REKLAM

Kaliforniyalı kadın, yardım için bir uzmana ve tesisatçıya ulaştıktan sonra bunun bir sızıntı olabileceği kanısına varıyor. Onların tavsiyelerine kulak veren Chidester, çatı katına tırmandığını ve benzer renkli yapışkan veya ıslak alanlar aradığını söylüyor.

DÜNYA ABD'de seçim anketi: Trump ve Biden'a kötü haber

Kanın nereden geldiğini bulmak için büyük bir çaba sarf eden kadın sosyal medyadan duvarın kesip içine bakılması fikrine sıcak bakmayarak bunun son çare olduğunu söylüyor. Neyse ki, sayısız araştırmadan sonra Chidester sonunda sızıntının kaynağını keşfetti.

Kaynağı belli oldu

Chidester, dolabı duvara geri koymaya gittiklerinde, köşede daha fazla pıhtılaşmış kan ile örtüşen metal parçaları olduğunu fark ettiğini açıkladı. Kan havuzunun dibine inebilmek için erkek kardeşi ile pense yardımıyla o bölümü açtılar. İşte o zaman, bu kana benzer maddenin metalin içinden sızdığını keşfettiler. Chidester daha sonra sosyal medya takipçileri aracılığıyla sözde kanın aslında sıvılaştırılmış "pas" olduğunu öğrendi.